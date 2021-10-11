Гол Месси помог Аргентине крупно победить Уругвай

В рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная Аргентины провела поединок против команды Уругвая. «Альбиселесте» отпраздновали крупную домашнюю победу со счетом 3:0. Голами отличились Месси, де Пауль и Мартинес.
По итогам десяти туров квалификации Аргентина имеет в своем активе 22 балла и занимает второе место в таблице. В свою очередь Уругвай с 16 очками находится на четвертой строчке.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 38'
|(2:0) Де Пауль Родриго 44'
|(3:0) Мартинес Лаутаро 62'
Мартинес Эмилиано • Молина Науэль • Ромеро Кристиан • Отаменди Николас 81' ( Медина Факундо ( 81') • Тальяфико Николас • Паредес Леандро 75' ( Альварес Хулиан ( 75') • Де Пауль Родриго 65' ( Ди Мария Анхель ( 65') • Гонсалес Николас 75' ( Паласиос Эксекиэль ( 75') • Месси Лионель • Ло Чельсо Джовани • Мартинес Лаутаро 65' ( Корреа Хоакин ( 65')
Запасные: Монтьель Гонсало • Гидо Родригес • Песселья Херман • Гомес Алехандро • Армани Франко • Корреа Анхель • Муссо Хуан
Муслера Фернандо • Нандес Найтан 63' ( Joaquin Piquerez ( 63') • Коатес Себастьян • Годин Диего • Араухо Рональд 73' ( Гонсалес Джованни ( 73') • Винья Матиас 63' ( Торрейра Лукас ( 63') • Родригес Брайан II 46' ( Нуньес Дарвин ( 46') • Весино Матиас • Вальверде Федерико • Де ла Крус Николас 46' ( Кавани Эдинсон ( 46') • Суарес Луис
Запасные: Кампанья Мартин • Рочет Серхио • Горриаран Фернандо • Agustin Alvarez • Торрес Факундо • Касерес Мартин • Перейро Гастон
11 октября.