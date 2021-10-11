Гол Месси помог Аргентине крупно победить Уругвай

В рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная Аргентины провела поединок против команды Уругвая. «Альбиселесте» отпраздновали крупную домашнюю победу со счетом 3:0. Голами отличились Месси, де Пауль и Мартинес.

По итогам десяти туров квалификации Аргентина имеет в своем активе 22 балла и занимает второе место в таблице. В свою очередь Уругвай с 16 очками находится на четвертой строчке.