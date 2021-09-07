Горецка: «Германия будет выступать на чемпионате мира»

Полузащитник немецкой национальной сборной Леон Горецка уведомил, что он и его команда намерены выступить на главном турнире четырёхлетия в Катаре.

Несмотря на слухи о возможном бойкоте немцами чемпионата мира 2022, футболист «маншафт» отрицает такую возможность.

«Мы неоднократно выступали с различными заявлениями. Продолжаем отстаивать свои ценности. Германия будет выступать на чемпионате мира, и этим стоит воспользоваться как платформой для требования некоторых вещей», - отрапортовал Горецка во время предматчевой пресс-конференции накануне встречи с Исландией.