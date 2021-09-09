Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку

Сборная Германии не смогла спокойно добраться домой после гостевого поединка против Исландии в отборе ЧМ-2022. Самолет, на борту которого находилась делегация «бундестим», совершил экстренную посадку в шотландском Эдинбурге.

По информации Sportbild, воздушное судно произвело незапланированную посадку в связи с мерами безопасности. На борту самолета возникла аварийная ситуация.

Из Эдинбурга игроки разъедутся по своим клубам самостоятельно.

Напомним, что матч между сборными Исландии и Германии, состоявшийся в Рейкьявике, завершился победой гостей со счетом 4:0.

По итогам шести туров «бундестим» лидирует в группе J, а исландцы занимают предпоследнее место.