Флик повторил достижение Лёва в сборной Германии

В рамках шестого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 сборная Германии встречалась на выезде с командой Исландии. «Бундестим» отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

Национальная команда выиграла три первых поединка под руководством нового тренерского штаба. Согласно сведениям Opta, Ханс-Дитер Флик стал вторым тренером в истории «бундестим», которому удалось подобное. Ранее это достижение покорилось Йоахиму Лёву, возглавлявшему сборную с 2006 по 2021 год.

После шести туров немецкая команда набрала 15 баллов и занимает первое место в своей отборочной группе.