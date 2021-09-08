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Призрак Баженова не помешал: Германия разгромила Исландию и сделала себе отрыв в группе

08 Сентября 2021 • 23:37 Комментировать
Исландия
0:4
Германия
окончен

«Бундестим» отправилась укреплять своё лидерство в группе J в «страну льдов».

Протокол игры  
Исландия 0:4 Германия
    4' Гнабри Серж (0:1)
    24' Рюдигер Антонио (0:2)
    56' Сане Лерой (0:3)
    89' Вернер Тимо (0:4)
Халльдоурссон Ханнес Севарссон Биркир Бьярнасон Бриньяр Инги Фьолусон Йон Гудни Скуласон Ари Гудмундссон Йоханн   71' (Сигурдссон Арнор (   71') Бьярнасон Биркир   33' Палссон Виктор   60'   89' (Бальдюрссон Андри-Фаннар (   89') Йоханнессон Исак-Бергманн   71' (Торстейнссон Йон (   71') Хельгасон Торир Гудмундссон Альберт   80' (Гудьонсен Андри (   80')
Запасные: Кьяртанссон Видар Сампстед Альфонс Херманнссон Хьёртур Гуннарссон Патрик Рунарссон Рунар Эйольфссон Гисли Тораринссон Гудмундур Арнасон Кари
Нойер Мануэль Хофманн Йонас   46' (Хаверц Кай (   46') Зюле Никлас   60' (Мусиала Джамал (   60') Рюдигер Антонио Керер Тило Киммих Йозуа Горецка Леон   80' (Вирц Флориан (   80') Гнабри Серж   46' (Клостерманн Лукас (   46') Гюндоган Илкай Сане Лерой   60' (Госенс Робин (   60') Вернер Тимо
Запасные: Раум Давид Лено Бернд Шлоттербек Нико Нойхаус Флориан Адейеми Карим Трапп Кевин Дауд Махмуд
08 сентября. Стадион "Лаугардалсвёллур".

Немцы накануне отчётного матча получили хорошую для себя новость. Недавний лидер их группы Армения умудрилась дома потерять очки с явным аутсайдером Лихтенштейном и обеспечила германцам первое место по итогам сентябрьского цикла. То есть даже если бы подопечные Ханси Флика проиграли занимающим предпоследнюю строчку в группе исландцам, они всё равно остались бы на пьедестале квартета.

Но проигрыш явно не входил в планы «немецкой машины». Не став откладывать дело в долгий ящик, гости открыли счёт уже на четвёртой минуте. Ассист и гол записали на свой счёт два игрока с пышной шевелюрой. Сане прострелил из левой зоны штрафной к дальней штанге, и Гнабри переправил мяч в створ. Главный арбитр сначала не засчитал взятие ворот, но изменил своё решение после сообщения системы «ВАР», что офсайда на самом деле не было.

По истечении четверти часа игры исландцы имели шанс, которым нельзя разбрасываться в матче с таким соперником, как Германия. Йоханнессон бил в ближний угол, но не пробил Нойера. В остальном же немцы прочно владели мячом и закономерно пришли к своему второму голу в середине тайма. Киммих со штрафного навесил на дальнюю штангу, где результативное дело сделал Рюдигер. Это 0:2.

Если бы Бьярнасон получил минут через десять за грубый фол удаление, положение исландцев стало бы совсем уж незавидным. Но ВАР оставил в силе первоначальное решение главного судьи – жёлтую карту. А ситуация хозяев всё равно была крайне незавидной. Закономерно по игре уступать в счёте гораздо более сильному противнику – в этом мало что позитивного. Если бы ещё Йохан Гундмуссон в конце первого тайма отличился с нескольких метров, но пробил он так себе и в Нойера.

Второй тайм начался достаточно весело. Йохан Гудмундссон пальнул в штангу, а Альберт Гудмундссон на подхвате добил мяч в сетку, но вот незадача – находился он в офсайде, и лайнсмен всё видел. У немцев ещё до этого Вернер сыграл в чужой не как заправский форвард, пробив просто для Халльдорссона. На 55-й минуте отличный шанс загубил Хаверц, пробивший вместо ближнего угла ворот вне створа. Тем не менее почти сразу же крупный счёт установил Сане, откликнувшийся на проникающий от Горецки (0:3).

Гости играть не бросали, им было интересно забить ещё. То, как промахнулся на рубеже часа игры Вернер, уму непостижимо. Зрители увидели настоящее торжество нереализации. Клостерманн покатил ему справа на пустые ворота, и Вернер в стиле Баженова исхитрился подсечь мяч над верхней планкой. Через пару минут отличился Горецка, однако гол был отменён из-за пассивного офсайда Мусиалы.

Не использовав ещё ряд шансов, сборная Германии увеличила разницу в счёте до четырёх мячей: Вернер красиво послал мяч в правый угол рикошетом от левой штанги. «Бундестим» сделала себе во главе группы четырёхочковый отрыв от Армении. Сентябрь стал удачным месяцем для Ханса-Дитера Флика и компании – три победы и уверенная поступь по направлению к Катару.

Кирилл Иванцов

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окончен Армения 1:1 Лихтенштейн 1.15 8.6 15
окончен Исландия 0:4 Германия 13 7 1.2
окончен Уэльс 0:0 Эстония 1.23 6.2 13
окончен Северная Македония 0:0 Румыния
окончен Польша 1:1 Англия 6.7 3.6 1.67
окончен Греция 2:1 Швеция 3.55 3 2.3
окончен Косово 0:2 Испания 15 6.6 1.2
окончен Северная Ирландия 0:0 Швейцария
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