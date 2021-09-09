Нойер: «Армения, Исландия и Лихтенштейн не те команды, с которыми придётся играть в плей-офф ЧМ»

Страж ворот сборной Германии Мануэль Нойер пообщался с журналистами после уверенной победы над командой Исландии (4:0) в рамках отбора ЧМ-2022.

«Армения, Лихтенштейн и Исландия не те соперники, с которыми нам придется играть в плей-офф чемпионата мира. Однако для нас все равно важно успешно с ними выступать. Цель сборной Германии - чемпионский титул в Катаре. В команде много изменений, но мы на правильном пути. Будем продолжать в том же ключе», - цитирует голкипера пресс-служба УЕФА.

Немцы уверенно лидируют в своей отборочной группе, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.