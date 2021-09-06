Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 175 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Вернер: «У Мусиалы огромное будущее»

06 Сентября 2021 • 23:00 Комментировать
Германия
6:0
Армения
окончен

Форвард сборной Германии Тимо Вернер прочит своему соотечественнику и партнёру по национальной сборной успешную карьеру.

«Джамал выступает в течение последних шести месяцев выше всяческих похвал. Он превосходит все ожидания. Это великий игрок с огромным будущим.

Выходя на поле, Джамал веселится, демонстрируя свою игру. Мы все рады иметь такого партнёра. Вероятно нам, более опытным игрокам, стоит больше брать с него пример», - приводит слова Вернера официальный сайт Бундеслиги.

Прежде наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что Мусиала имеет всё, чтобы построить экстраординарную карьеру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Тимо Вернер Джамал Мусиала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.09  19:00 Азербайджан ... Португалия 18.5 7.8 1.15
07.09  21:45 Дания ... Израиль 1.27 5.8 10.8
07.09  21:45 Голландия ... Турция 1.33 5.4 8.8
07.09  21:45 РОССИЯ ... Мальта 1.09 10 26
07.09  21:45 Ирландия ... Сербия 3.4 3.3 2.2
07.09  21:45 Австрия ... Шотландия 1.8 3.5 4.7
07.09  21:45 Черногория ... Латвия 1.4 4.55 8.5
07.09  21:45 Хорватия ... Словения 1.6 3.9 5.9
Все матчи
Новости
06 Сентября
23:07 · Чемпионат мира 2022
Слуцкий ждёт появление Захаряна в составе на игру с Мальтой
23:00 · Чемпионат мира 2022
Вернер: «У Мусиалы огромное будущее»
22:58 · Чемпионат мира 2022
До каких пор Беларусь будет проводить матчи в России
22:32 · Чемпионат мира 2022
Жоржиньо прокомментировал промах с пенальти в игре за сборную
22:01 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий назвал Ерохина «специфичным футболистом» 1
21:50 · Чемпионат мира 2022
Слуцкий: «От Алексея Миранчука сквозит неуверенность» 1
21:44 · Англия. Премьер-лига
Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране
21:36 · Чемпионат мира 2022
Бен-Йеддер довызван в сборную Франции
21:26 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, похудел ли кто-то в сборной после запрета сахара
21:20 · Чемпионат мира 2022
Карпин – о работе в сборной: «Надо будет уехать в лес, чтобы восстановить нервы и здоровье»
21:05 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: Сейчас лучших игроков сборной России надо заново учить играть в футбол
21:00 · Чемпионат мира 2022
Тарханов: «На матч с Мальтой Смолов должен выйти в старте» эксклюзив
20:55 · Чемпионат мира 2022
Карпин усомнился в шансах Фернандеса сыграть против Мальты
20:45 · Чемпионат мира 2022
Смолов высказался касательно своего скандального поста
20:33 · Чемпионат мира 2022
Вентура: «Италии не составит труда выйти на чемпионат мира»
Все новости
Рекомендуем
 