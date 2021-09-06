Вернер: «У Мусиалы огромное будущее»

Форвард сборной Германии Тимо Вернер прочит своему соотечественнику и партнёру по национальной сборной успешную карьеру.

«Джамал выступает в течение последних шести месяцев выше всяческих похвал. Он превосходит все ожидания. Это великий игрок с огромным будущим.

Выходя на поле, Джамал веселится, демонстрируя свою игру. Мы все рады иметь такого партнёра. Вероятно нам, более опытным игрокам, стоит больше брать с него пример», - приводит слова Вернера официальный сайт Бундеслиги.

Прежде наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что Мусиала имеет всё, чтобы построить экстраординарную карьеру.