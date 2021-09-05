Армянской сказке пришёл жёсткий конец: Германия одержала суперразгром и вырвалась на первое место

Бывшая лидером группы J Армения в пятом туре отбора к чемпионату мира отправилась в гости к Германии.

Сборная Германии в последние годы, мягко говоря, не впечатляет. На чемпионате мира в России немцы ужасно провели групповой этап, а на Евро-2020 тоже висели на волоске невыхода из группы и в итоге остановились на первой же стадии плей-офф. Кроме того, неудачно «бундестим» выступала и в Лиге наций. Но чтобы перед ней реально стоял вопрос попадания на крупный турнир, это уже слишком. Чтобы таких вопросов не возникло на сей раз, германцам требуется выиграть группу J и квалифицироваться на мундиаль напрямую без стыковых матчей. Для этого им было бы неплохо в середине группового этапа выйти на первое место, сместив оттуда сенсационную сборную Армении.

Кавказская сборная, никогда раньше не попадавшая на крупные турниры, устроила впечатляющий старт в секстете. Три победы подряд, одна ничья – и армяне ехали в Германию лидером группы. Впрочем, долго сохранять свои ворота в неприкосновенности подопечные Хоакина Капарроса не смогли. По истечении первой минуты гости отметились в атаке, где Мхитарян размашистым дальним ударом не попал в створ, но дальше уже конкретно наступило время сборной Германии.

Армянская оборона быстро стала проседать под давлением «немецкой машин». На пятой минуте дали пробить головой Кереру – от перекладины мяч отскочил за пределы поля. Хозяева нашли у визитёров слабое место на своём правом полуфланге, и как раз оттуда на шестой минуте после паса Горецки отличился Гнабри, вонзивший мяч в левую девятку (1:0). Более того, не прошло и десяти минут, как Гнабри оформил дубль из той же зоны. Прострел Ройса последовал из левой инсайдной зоны, в центре никто не попал по мячу, а Гнабри оставил не у дел Юрченко в ближнем углу (2:0).

Большое территориальное преимущество «бундестим» оставляло гостям мало шансов на успех. Немцы хорошо себя чувствовали на поле и не мучились. Какое-то время поатаковав бесплодно и попав в перекладину усилиями Сане, хозяева вернулись к практике забивания голов. На 35-й минуте роль поражателя чужих ворот примерил на себя Ройс, замкнувший скидку Вернера расстрелом рамки Юрченко (3:0). Но и этот счёт визитёры не удержали до перерыва, поскольку на 44-й минуте Вернер превратил в гол скидку Горецки (4:0).

Во втором тайме никакого перелома не случилось. Немцы быстро довели дело до пятёрочки: Киммих с углового справа в рамках домашней заготовки снабдил мячом Хофманна, который с подступов к штрафной упаковал сомнительный для Юрченко подарок в правый угол. От шестого гола гостей спасла длина ноги Гнабри, который на простреле Сане не дотянулся до мяча, дабы скорректировать его в пустой створ.

В добавленное время стало всё-таки 6:0. Это блеснула молодёжь «бундестим»: Адейеми разыграл стеночку с Вирцем и поразил ближний угол ворот бедного Юрченко, который уже даже не пытался сделать сэйв. Сборная Германии эффектно творит теннисную победу и сбрасывает Армению с первого места, нанося ей первое поражение в текущем отборочном цикле.

Кирилл Иванцов