Ройс сыграл за сборную Германии впервые с 2019 года

Вчера сборная Германии обыграла Лихтенштейн в рамках отбора на чемпионат мира (0:2). Во втором тайме на замену в составе немцев вышел Марко Ройс, что стало его первым появлением в футболке национальной команды с 2019 года.

Стоит отметить, что бывший наставник «Бундестим» Йоахим Лев планировал вызвать футболиста на прошедший чемпионат Европы, но Ройс сам отказался, ссылаясь на усталость, накопившуюся по итогам сезона. Новый же главный тренер сборной Ханс Флик неоднократно заявлял, что рассчитывает на полузащитника дортмундской «Боруссии».

Добавим, что свой следующий поединок немцы проведут против Армении уже на этих выходных.