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Чемпионат мира 2022

Вернер прокомментировал разгромную победу над Арменией

06 Сентября 2021 • 08:43 Комментировать
Германия
6:0
Армения
окончен

Нападающий национальной команды Германии Тимо Вернер пообщался с представителями СМИ после поединка с Арменией в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

«Мне было приятно вернуться в Штуттгарт и отметиться там голом. Наша команда прекрасно двигалась и оказывала высокий прессинг на соперника. Гости давали нам намного больше свободного пространства, нежели Лихтенштейн в прошлом матче», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Встреча завершилась между сборными Германии и Армении завершилась со счетом 6:0. После этого поединка «бундестим» сместила армян с первого места в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимо Вернер
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