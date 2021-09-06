Вернер прокомментировал разгромную победу над Арменией

Нападающий национальной команды Германии Тимо Вернер пообщался с представителями СМИ после поединка с Арменией в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

«Мне было приятно вернуться в Штуттгарт и отметиться там голом. Наша команда прекрасно двигалась и оказывала высокий прессинг на соперника. Гости давали нам намного больше свободного пространства, нежели Лихтенштейн в прошлом матче», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Встреча завершилась между сборными Германии и Армении завершилась со счетом 6:0. После этого поединка «бундестим» сместила армян с первого места в группе.