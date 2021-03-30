Дель Пьеро раскритиковал Роналду за поведение в матче с Сербией

Экс-футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро раскритиковал нападающего Криштиану Роналду за поступок в концовке поединка отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Сербии (2:2).

«Это был перебор. Нельзя вести себя таким образом. Можно обсуждать ошибку судей, однако бросать капитанскую повязку и уходить - это чрезмерная реакция для такого игрока, как Криштиану. Он ведь является лидером сборной и кумиром для многих», - приводит слова дель Пьеро ESPN.

Напомним, что на последних минутах встречи Роналду забил чистый гол, однако арбитры не засчитали взятие ворот. Криштиану сильно огорчился и на эмоциях швырнул капитанскую повязку на газон.