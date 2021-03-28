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​Роналду сделал обращение после скандала в Сербии

28 Марта 2021, 09:13,

Криштиану Роналду сделал обращение посредством своей странички в Instagram. Случилось это после скандала в Сербии, когда на последних секундах арбитры не засчитали его «чистый» гол, и матч завершился вничью 2:2. В ярости Роналду бросил на газон повязку капитана.

«Быть капитаном сборной Португалии – одна из самых больших гордостей и привилегий в моей жизни. Я всегда отдаю и буду отдавать всё ради своей страны, это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас! Давай, Португалия!» - написал Роналду.

Следующий матч сборная Португалии проведёт тридцатого марта в гостях у команды Люксембурга.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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