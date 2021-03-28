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​Митрович вышел в лучшие бомбардиры в истории сборной Сербии

28 Марта 2021, 00:20,

В субботу вечером сборная Сербии проводит домашний поединок против Португалии в рамках отбора на мундиаль. Первый гол сербской национальной команды в этот вечер на свой счёт записал Александар Митрович. С 39 голами он теперь является лучшим бомбардиром сборной Сербии, являющейся наследницей сборных Югославии и Сербии и Черногории.

На вершине бомбардиров в истории команды Митрович обошёл Степана Бобека, который забил 38 голов за сборную Югославии в период с 1946 по 1956 год.

Следить за противостоянием команд Сербии и Португалии можно в трансляции в текстовом формате на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Сербии, Александар Митрович
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