​Митрович вышел в лучшие бомбардиры в истории сборной Сербии

В субботу вечером сборная Сербии проводит домашний поединок против Португалии в рамках отбора на мундиаль. Первый гол сербской национальной команды в этот вечер на свой счёт записал Александар Митрович. С 39 голами он теперь является лучшим бомбардиром сборной Сербии, являющейся наследницей сборных Югославии и Сербии и Черногории.

На вершине бомбардиров в истории команды Митрович обошёл Степана Бобека, который забил 38 голов за сборную Югославии в период с 1946 по 1956 год.

Следить за противостоянием команд Сербии и Португалии можно в трансляции в текстовом формате на портале LiveResult.