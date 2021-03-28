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В отсутствие ВАРа судьи отобрали победу у Португалии, Люксембург вырвал победу у Ирландии

28 Марта 2021, 00:49,

В центральном матче группы А отбора чемпионата мира Сербия играла против Португалии. Гости выиграли первый тайм с перевесом в два мяча после дуля Диого Жоты, который сначала замкнул головой дальнюю штангу после подачи Бернарду Силвы, а после повторил удар снова уже после кросса Седрика Соареша. Такую же атаку провели сербы сразу после свистка о начале второго тайма, Александр Митрович был беспощаден, а на 60-й минуте Филип Костич сравнял счет в показательной контратаке. В компенсированное время Криштиану Роналду замкнул подачу, и защитник выбил мяч из-за ленточки, но из-за отсутствия ВАРа гол не был засчитан - 2:2. Более подробный отчёт о матче Сербия - Португалия читайте ниже.

В параллельной игре Люксембург вырвал победу в гостях у Ирландии (1:0).

Протокол игры  
Сербия 2:2 Португалия
    11' Жота Диогу (0:1)
    36' Жота Диогу (0:2)
(1:2) Митрович Александр 46'    
(2:2) Костич Филип 60'    
Дмитрович Марко Миленкович Никола   90' Митрович Стефан Павлович Страхиня Лазович Дарко   46' (Максимович Неманья (   46'   57') Милинкович-Савич Сергей Гудель Неманья Костич Филип   71' (Ристич Михайло (   71') Тадич Душан   81' (Джуричич Филип (   81') Влахович Душан   46' (Радоньич Неманья (   46') Митрович Александр   85'   87' (Йович Лука (   87')
Запасные: Петкович Марко Николич Джордже Райкович Предраг Груйич Марко Спайич Урош Живкович Андрия Крстичич Ненад
Лопеш Антони Канселу Жоау   72' (Мендеш Нуну (   72') Диаш Рубен Фонте Жозе   54' Седрик Соареш Фернандеш Бруну   53'   90' (Пальинья Жоау (   90') Оливейра Сержиу   72' (Саншеш Ренату (   72') Данилу Перейра Жота Диогу   85' (Фелиш Жоау (   85') Роналду Криштиану   90' Силва Бернарду
Запасные: Нету Луиш Андре Силва Са Жозе Силва Руи Невеш Рубен Нету Педру Силва Рафа Дуарте Домингуш
27 марта. Стадион "Райко Митич".
Протокол игры  
Ирландия 0:1 Люксембург
    85' Родригес Жерсон (0:1)
Базуну Гэвин Коулмэн Шеймус О'Ши Дара Кларк Киран   61' (Макклин Джеймс (   61') Доэрти Мэтт   46' (Брэйди Роберт (   46') Куллен Джош   80'   88' (Пэрротт Трой (   88') Найт Джейсон Стивенс Энда   53' Браун Алан Коллинз Джеймс II   88' (Моламби Джейсон (   88') Робинсон Каллум   73' (Лонг Шейн (   73')
Запасные: Траверс Марк Кристи Сайрус Даффи Шейн Хендрик Джефф Хорган Дэрил О'Хара Киран Ленихан Дарра
Морис Антони Жанс Лоран   58' Шано Максим Махмутович Энес Тилль Оливье   13' Мартинс Кристофер Баррейро Леандро Граца Марвин Тиль Венсан   79' (Девилль Морис (   79') Родригес Жерсон Синани Данел   53'   90' (Герсон Ларс (   90')
Запасные: Бонерт Флориан Пинту Мика Тилль Себастьян Lucas Fox Муратович Эдвин Timothe Rupil Скендерович Алдин Щон Ральф
27 марта. Стадион "Авива" (Дублин).

Что было общего между сербской сборной и португальской? То, что в первом туре отборочного этапа обе они набрали по три очка. И то, что они знают, каково это – громить сборную России. В 2004 году португальцы со счётом 7:1 не оставили камня на камне от команды Георгия Ярцева, который даже не стал досматривать тот позорный матч с бровки. Ну а в ноябре 2020-го сербы безжалостно прошлись катком по дружине Станислава Черчесова – 5:0.    

Впрочем, обратимся к отчётному матчу. Первый момент создали португальцы на восьмой минуте. Жота отдал вправо на Бернарду Силву, а тот поделился мячом с Роналду, который переоценил свои силы и бахнул мимо ближней девятки. Однако гостям недолго оставалось ждать забитого гола. Вскоре уже Роналду, оставшийся на правом фланге, не пожадничал и покатил назад Силве. Тогда Бернарду навесил на дальнюю штангу, и Миленкович позволил менее габаритному Жоте отличиться в ближний угол головой (0:1).

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Сделав открытие счёта, португальцы несколько отошли назад и позволили сербам строить свои атаки, большинство из которых не доходили до опасности. Подач от хозяев хватало, но вот настоящих моментов недоставало. По истечении получаса игры Влахович откликнулся головой на кросс слева Костича, но пробил правее, чем было надо. А португальцы свой навес использовали результативно. На 36-й минуте Седрик Соареш доставил мяч в центр справа, и Жота снова оставил не у дел Миленковича, поразив левый угол (0:2). Концовка тайма осталась за гостями, но довести счёт до крупного они не смогли.

А ведь зря не смогли. Потому что начало второго тайма оказалось сербским. На первой же минуте после перерыва появившийся на замену Радоньич навесил справа, и выигравший у всех второй этаж Митрович послал мяч в сетку, забив рекордный 39-й гол за сборную Сербии (1:2). Более того, на рубеже часа игры хозяева сделали счёт равным благодаря контратаке, и снова результативный пас оформил Радоньич. Убрав мяч под левую, он пасанул вразрез на Костича, который переиграл Лопеша с помощью рикошета от соперника (2:2).

Embed from Getty Images

Постепенно игра стала затухать, и казалось, что матч завершится тихо, но не тут-то было. Компенсированное время хорошенько поддало жару. Миленкович в центре поля пошёл в грубый подкат прямой ногой против Данилу, за что получил красную карточку, и это ещё не всё. Роналду после ошибки Дмитровича с правого полуфланга послал мяч в пустые ворота, а защитник хозяев вынес снаряд, кажется, уже из-за ленточки. Но это было видно на видеоповторе в трансляции, тогда как система ВАР в отборочных матчах не работает. Гол не был засчитан. Возбуждённый Роналду схлопотал жёлтую карточку и перед уходом с поля после финального свистка со злости бросил капитанскую повязку на газон.

Разговоров о судействе будет много, но также стоит констатировать и то, что лидеры группы А набрали по четыре очка и остались лидерами этого квартета.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Португалии, Сборная Сербии, Сборная Ирландии, Сборная Люксембурга
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Комментарии (1)
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0
CELTIC FROST
28 Марта 2021, 01:06

Игра была интересная. гол Роналду - чистый. мяч был полностью за ленточкой. Сколько не критикуй ВАР. сколько не обрушивай хейт на Роналду. но вот так - нельзя. И такие ошибки уже давно из-за применения техсредств искоренены в других командных видах спорта.

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