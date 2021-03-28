В отсутствие ВАРа судьи отобрали победу у Португалии, Люксембург вырвал победу у Ирландии

В центральном матче группы А отбора чемпионата мира Сербия играла против Португалии. Гости выиграли первый тайм с перевесом в два мяча после дуля Диого Жоты, который сначала замкнул головой дальнюю штангу после подачи Бернарду Силвы, а после повторил удар снова уже после кросса Седрика Соареша. Такую же атаку провели сербы сразу после свистка о начале второго тайма, Александр Митрович был беспощаден, а на 60-й минуте Филип Костич сравнял счет в показательной контратаке. В компенсированное время Криштиану Роналду замкнул подачу, и защитник выбил мяч из-за ленточки, но из-за отсутствия ВАРа гол не был засчитан - 2:2. Более подробный отчёт о матче Сербия - Португалия читайте ниже.

В параллельной игре Люксембург вырвал победу в гостях у Ирландии (1:0).

Что было общего между сербской сборной и португальской? То, что в первом туре отборочного этапа обе они набрали по три очка. И то, что они знают, каково это – громить сборную России. В 2004 году португальцы со счётом 7:1 не оставили камня на камне от команды Георгия Ярцева, который даже не стал досматривать тот позорный матч с бровки. Ну а в ноябре 2020-го сербы безжалостно прошлись катком по дружине Станислава Черчесова – 5:0.

Впрочем, обратимся к отчётному матчу. Первый момент создали португальцы на восьмой минуте. Жота отдал вправо на Бернарду Силву, а тот поделился мячом с Роналду, который переоценил свои силы и бахнул мимо ближней девятки. Однако гостям недолго оставалось ждать забитого гола. Вскоре уже Роналду, оставшийся на правом фланге, не пожадничал и покатил назад Силве. Тогда Бернарду навесил на дальнюю штангу, и Миленкович позволил менее габаритному Жоте отличиться в ближний угол головой (0:1).

Embed from Getty Images

Сделав открытие счёта, португальцы несколько отошли назад и позволили сербам строить свои атаки, большинство из которых не доходили до опасности. Подач от хозяев хватало, но вот настоящих моментов недоставало. По истечении получаса игры Влахович откликнулся головой на кросс слева Костича, но пробил правее, чем было надо. А португальцы свой навес использовали результативно. На 36-й минуте Седрик Соареш доставил мяч в центр справа, и Жота снова оставил не у дел Миленковича, поразив левый угол (0:2). Концовка тайма осталась за гостями, но довести счёт до крупного они не смогли.

А ведь зря не смогли. Потому что начало второго тайма оказалось сербским. На первой же минуте после перерыва появившийся на замену Радоньич навесил справа, и выигравший у всех второй этаж Митрович послал мяч в сетку, забив рекордный 39-й гол за сборную Сербии (1:2). Более того, на рубеже часа игры хозяева сделали счёт равным благодаря контратаке, и снова результативный пас оформил Радоньич. Убрав мяч под левую, он пасанул вразрез на Костича, который переиграл Лопеша с помощью рикошета от соперника (2:2).

Embed from Getty Images

Постепенно игра стала затухать, и казалось, что матч завершится тихо, но не тут-то было. Компенсированное время хорошенько поддало жару. Миленкович в центре поля пошёл в грубый подкат прямой ногой против Данилу, за что получил красную карточку, и это ещё не всё. Роналду после ошибки Дмитровича с правого полуфланга послал мяч в пустые ворота, а защитник хозяев вынес снаряд, кажется, уже из-за ленточки. Но это было видно на видеоповторе в трансляции, тогда как система ВАР в отборочных матчах не работает. Гол не был засчитан. Возбуждённый Роналду схлопотал жёлтую карточку и перед уходом с поля после финального свистка со злости бросил капитанскую повязку на газон.

Разговоров о судействе будет много, но также стоит констатировать и то, что лидеры группы А набрали по четыре очка и остались лидерами этого квартета.

Кирилл Иванцов