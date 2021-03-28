​Сантуш: «Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий после ничьей с Сербией. В концовке встречи рефери не засчитал гол Криштиану Роналду, хотя на повторе видно, что мяч полностью пересёк линию поля.

«Судья извинился, и я очень его уважаю, но недопустимо, чтобы в таких турнирах не использовался ВАР или технология определения взятия ворот. Мяч находился в полуметре за линией, между голкипером и линией не было препятствий. Это был очень чёткий эпизод. Маккели извинился, но это не решит проблему. Судьи могут ошибаться, они люди, но для этого и существует ВАР», - приводит слова Сантуша A Bola.