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​Сантуш: «Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду»

28 Марта 2021, 09:20,

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий после ничьей с Сербией. В концовке встречи рефери не засчитал гол Криштиану Роналду, хотя на повторе видно, что мяч полностью пересёк линию поля.

«Судья извинился, и я очень его уважаю, но недопустимо, чтобы в таких турнирах не использовался ВАР или технология определения взятия ворот. Мяч находился в полуметре за линией, между голкипером и линией не было препятствий. Это был очень чёткий эпизод. Маккели извинился, но это не решит проблему. Судьи могут ошибаться, они люди, но для этого и существует ВАР», - приводит слова Сантуша A Bola.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Фернанду Сантуш
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