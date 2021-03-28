Истерика Роналду разочаровала Мейру

Экс-защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра недоволен поведением капитана пиренейцев Криштиану Роналду после грубой ошибки судьи, который не увидел явный гол КриРо в завершении поединка против сербов (2:2).

- Да, явно был гол, но Роналду не стоило так бросать повязку, - цитирует Мейру Record. - Его реакция нормальная, но недопустима для капитана национальной команды. Нельзя выбрасывать повязку и устраивать демарш прямо по ходу матча. Исполнитель такого калибра не имеет права так себя вести. Я понимаю его разочарование и не спорю, что гол надо было засчитать, но судье пришлось обходиться без ВАРа.

Напомним, что за свой поступок в том эпизоде Роналду был предупрежден.