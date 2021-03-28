Дешам отметил игру Дембеле и Марсьяля

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над соперниками из Казахстана (2:0) выделил Усмана Дембеле и Антони Марсьяля, которые соорудили первый гол своей команды.

- Они делали интересные вещи на поле. Усман подтвердил, что возвращается на правильный путь. Он снова может выполнять ускорение за ускорением и делать разницу. За это он был вознагражден голом. Антони помог забить этот мяч, что хорошо для каждого из них.

У меня есть и другие нападающие, но из-за особенностей игры соперника была важно часто идти в обыгрыш. Это отлично получалось у одного и второго, - заявил Дешам на пресс-конференции.