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Лёгкая прогулка по Нур-Султану: Сборная Франции дежурно обыграла Казахстан, но Мбаппе не забил пенальти

28 Марта 2021, 17:52,

В самом раннем воскресном отборочном матче встречались сборные Казахстана и Франции.

Протокол игры  
Казахстан 0:2 Франция
    20' Дембеле Усман (0:1)
    44' Малый Сергей (0:2)
Мокин Александр Быстров Марат Ерланов Темирлан Малый Сергей Алип Нуралы Валиуллин Руслан   83' (Каримов Рамазан (   83') Мужиков Серикжан   65' (Вороговский Ян (   65') Тагыберген Асхат Васильев Владислав   88' (Астанов Эльхан (   88') Нургалиев Азат   83' (Maksim Samorodov (   83') Федин Максим   65' (Тунгышбаев Еркебулан (   65')
Запасные: Марочкин Александр Оразов Рамазан Бейсебеков Абзал Сейсен Мухаммеджан Покатилов Стас Досмагамбетов Тимур Усенов Данияр
Льорис Уго Дюбуа Лео Зума Курт Ленгле Клеман Динь Люка Н'Домбеле Тангай   82' (Сиссоко Мусса (   82') Погба Поль   59' (Мбаппе Килиан (   59') Дембеле Усман   88'   90' (Коман Кингсли (   90') Гризманн Антуан   59' (Бен-Йеддер Виссам (   59') Лемар Тома Марсьяль Антони   59' (Рабио Адриен (   59')
Запасные: Варан Рафаэль Меньян Майк Манданда Стив Эрнандес Люка Павар Бенджамин Жиру Оливье Менди Ферлан
28 марта. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

После упущенной победы в матче первого тура против украинцев французам предстояла встреча с другим представителем постсоветского пространства – Казахстаном. Его нельзя назвать карликовой сборной, он скорее стоит на второй ступени снизу. А значит, казахи способны на сюрпризы, так что «трёхцветным» надо было держать ухо востро.

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По сравнению с матчем против Украины Дидье Дешам сделал целых девять перестановок в стартовом составе, оставив неприкосновенными только Льориса и Гризманна. Сильно обновлённый состав «Ле блю» сохранил приверженность позиционной атаке, но дебют матча смотрелся скучно, пока на исходе трети часа счёт не открыл Усман Дембеле. Откликнувшись на поперечный пас Марсьяля с левой стороны, он со средней дистанции поразил нижний дальний угол (0:1).

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Выйдя вперёд, гости продолжили играть в атаку не в самом агрессивном варианте, и в концовке тайма дрогнул Малый. Сначала он сыграл здорово, опередив Марсьяля и не позволив тому забить в пустые ворота, но угловой оказался для казахстанского защитника роковым. Во время подачи корнера он перекрыл Погба и не дал тому пробить головой, зато результативно сделал это сам по своим воротам (0:2).

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Оформив себе хороший задел в два мяча, гости не стали отходить назад и втором тайм также провели преимущественно на чужой половине поля. Казахстанцы, в составе которых из-за травм отсутствовали защитник ЦСКА Зайнутдинов и несостоявшийся хавбек «Зенита» Исламхан, не имели ресурсов, чтобы переломить ход игры. Поэтому главным вопросом было то, забьёт ли Франция третий мяч.

Embed from Getty Images

На 58-й минуте Погба пальнул со штрафного в правый угол, где снаряд отразил Мокин. Погба же и добивал, после чего стал претендовать на пенальти – якобы мяч попал в руку кому-то из хозяев. Впрочем, судья не внял возмущению французов. Попозже Мокин отразил удары головой Лангле и Дембеле, а Мбаппе получил в чужой штрафной сзади по ноге от Алипа, что привело к пенальти. Сам Килиан ударил с точки низом в район правого угла, но Мокин выудил мяч оттуда.

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В конце наблюдалась типичная доигровка, замены следовали одна за другой. Хозяева стали подходить у чужой штрафной, но так и не смогли ни забить гол престижа, ни хотя бы создать голевой момент. Сборная Франции набрала четыре очка и теперь ждёт, как сыграет Украина с Финляндией. У казахстанской команды, понятно, остаётся ноль баллов.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Франции, Сборная Казахстана, Чемпионат Мира 2022
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