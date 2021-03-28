Лёгкая прогулка по Нур-Султану: Сборная Франции дежурно обыграла Казахстан, но Мбаппе не забил пенальти

В самом раннем воскресном отборочном матче встречались сборные Казахстана и Франции.

После упущенной победы в матче первого тура против украинцев французам предстояла встреча с другим представителем постсоветского пространства – Казахстаном. Его нельзя назвать карликовой сборной, он скорее стоит на второй ступени снизу. А значит, казахи способны на сюрпризы, так что «трёхцветным» надо было держать ухо востро.

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По сравнению с матчем против Украины Дидье Дешам сделал целых девять перестановок в стартовом составе, оставив неприкосновенными только Льориса и Гризманна. Сильно обновлённый состав «Ле блю» сохранил приверженность позиционной атаке, но дебют матча смотрелся скучно, пока на исходе трети часа счёт не открыл Усман Дембеле. Откликнувшись на поперечный пас Марсьяля с левой стороны, он со средней дистанции поразил нижний дальний угол (0:1).

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Выйдя вперёд, гости продолжили играть в атаку не в самом агрессивном варианте, и в концовке тайма дрогнул Малый. Сначала он сыграл здорово, опередив Марсьяля и не позволив тому забить в пустые ворота, но угловой оказался для казахстанского защитника роковым. Во время подачи корнера он перекрыл Погба и не дал тому пробить головой, зато результативно сделал это сам по своим воротам (0:2).

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Оформив себе хороший задел в два мяча, гости не стали отходить назад и втором тайм также провели преимущественно на чужой половине поля. Казахстанцы, в составе которых из-за травм отсутствовали защитник ЦСКА Зайнутдинов и несостоявшийся хавбек «Зенита» Исламхан, не имели ресурсов, чтобы переломить ход игры. Поэтому главным вопросом было то, забьёт ли Франция третий мяч.

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На 58-й минуте Погба пальнул со штрафного в правый угол, где снаряд отразил Мокин. Погба же и добивал, после чего стал претендовать на пенальти – якобы мяч попал в руку кому-то из хозяев. Впрочем, судья не внял возмущению французов. Попозже Мокин отразил удары головой Лангле и Дембеле, а Мбаппе получил в чужой штрафной сзади по ноге от Алипа, что привело к пенальти. Сам Килиан ударил с точки низом в район правого угла, но Мокин выудил мяч оттуда.

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В конце наблюдалась типичная доигровка, замены следовали одна за другой. Хозяева стали подходить у чужой штрафной, но так и не смогли ни забить гол престижа, ни хотя бы создать голевой момент. Сборная Франции набрала четыре очка и теперь ждёт, как сыграет Украина с Финляндией. У казахстанской команды, понятно, остаётся ноль баллов.

Кирилл Иванцов