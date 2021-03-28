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​Гризманн установил рекорд сборной Франции

28 Марта 2021, 16:29,

В воскресенье в рамках отбора на чемпионат мира сборная Франции проводит гостевой поединок против Казахстана. Форвард Антуан Гризманн вышел на футбольное поле с первых минут. Как сообщает Opta, Гризманн установил рекорд французской сборной в послевоенные годы. Ранее никто не принимал участие в 45 матчах «трёхцветных» подряд.

В последний раз Антуан Гризманн пропустил матч сборной Франции в июне 2017 года. Тогда форвард просидел 90 минут в запасе во время контрольного поединка против Англии. С тех пор Антуан появлялся на футбольном поле во всех играх французской национальной команды без исключения.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Антуан Гризманн
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