Травмированный Зайнутдинов досрочно возвращается в ЦСКА

Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поговорил о ситуации с травмированным игроком ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым. Полузащитник «армейцев» пропускал игру с французами из-за травмы.

- То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма — это некорректно. Парень хотел играть — это однозначно. Могли поставить уколы, обезболить, но, зная, что он не готов, решили его поберечь, - цитирует наставника Байсуфинова казахстанский сайт Vesti.

Наставник сборной также обвинил ЦСКА в том, что не были вовремя предоставлены медицинские данные по Зайнутдинову. Он возвращается в клуб и не сыграет против украинцев в третьем туре квалификации чемпионата мира.