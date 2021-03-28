Травмированный Зайнутдинов досрочно возвращается в ЦСКА

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28 Марта 2021, 20:40,
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Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поговорил о ситуации с травмированным игроком ЦСКА Бактиёром Зайнутдиновым. Полузащитник «армейцев» пропускал игру с французами из-за травмы.
- То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма — это некорректно. Парень хотел играть — это однозначно. Могли поставить уколы, обезболить, но, зная, что он не готов, решили его поберечь, - цитирует наставника Байсуфинова казахстанский сайт Vesti.
Наставник сборной также обвинил ЦСКА в том, что не были вовремя предоставлены медицинские данные по Зайнутдинову. Он возвращается в клуб и не сыграет против украинцев в третьем туре квалификации чемпионата мира.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Сборная Казахстана, Бактиёр Зайнутдинов, Талгат Байсуфинов