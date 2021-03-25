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Канте покинул лагерь сборной Франции

25 Марта 2021, 23:44,

Сборная Франции понесла кадровые потери после стартового матча отбора чемпионата мира 2022 года против команды Украины (1:1).  Национальная федерация выступила с заявлением о том, что в следующих матчах команды против Казахстана и Боснии и Герцеговины не сыграет полузащитник «Челси» Нголо Канте, который получил повреждение бедра в концовке противостояния с украинцами. Как показало обследование игрока, у него небольшое растяжение мышц. На замену Канте никто не будет довызван, и команда Дидье Дешама отправляется на выезд в Казахстан в составе 25 футболистов.

Не исключено, что первый матч после травмы Канте проведет против «Вест Бромвича» 3 апреля или против «Порту» 7 апреля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Сборная Франции, Нголо Канте
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