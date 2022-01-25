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Кубок африканских наций

Сборная Сенегала в большинстве обыграла соперников из Кабо-Верде

25 Января 2022 • 20:55 Комментировать
Сенегал
2:0
Кабо-Верде
окончен

Сборная Сенегала стала пятым участником 1/4 финала Кубка африканских наций. Во вторник она обыграла соперников из Кабо-Верде со счетом 2:0. Единственный гол в основное время забил Садио Мане на 63-й минуте в формате 11 на 9. Перед финальным свистком также отличился Дьенг Бамба. На 21-й минуте Патрик Андраде получил красную карточку, а на 57-й - Жозимар Возинья.

Соперником Сенегала в следующем раунде станет Марокко или Малави.

Протокол игры  
Сенегал 2:0Кабо-Верде
(1:0) Мане Садио63'   
(2:0) Бамба Дьенг Амаду90'   
Менди ЭдуарСарр БунаКулибали КалидуДиалло АбдуСисс Салиу  82' (Лопи Жозеф (  82') Диа БулайеГуэйе ИдриссаМенди Нампалис   72'Гуйе Пап  82' (Балло-Туре Фоде (  82') Дьедью ФамараМане Садио  70' (Бамба Дьенг Амаду (  70')
Запасные: Кейта БальдеСарр ПапНаме МустафаДиалло ХабибГомис АльфредСиссе Пап АбуТиам МамеДьенг СениМ'Байе Ибрахим
Возинья Жозимар   57'Фортес СтивенЛопес Роберто  46' (Диней Борхес (  46') Стопира ТаварешФортеш ДжеффриАндраде Патрик   21'Роша Кенни  75' (Семеду Лисандру (  75') Тавареш Дилан  69' (Боржеш Нуну (  69') Мендеш Райан  75' (Тавареш Жулио (  75') Родригес Гарри  59' (Роса Марсиу (  59') Монтейру Жамиру
Запасные: Семедо ВиллиФуртадо УиллисПальинья ЖуанТаварес ЖилсонКевин СоузаПонк КарлушЛима Эриксон
25 января. Стадион "Куэконг".

 

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Сборная Кабо-Верде Сборная Сенегала
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окончен Сенегал 2:0 Кабо-Верде 1.60 3.35 7.80
Идет 1 минута Марокко 0:0 Малави 1.37 4.40 12.00
26.01  19:00 Кот-д'Ивуар ... Египет 2.20 2.95 3.80
26.01  22:00 Мали ... Экваториальная Гвинея 1.52 3.90 7.80
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