Сборная Сенегала в большинстве обыграла соперников из Кабо-Верде

Сборная Сенегала стала пятым участником 1/4 финала Кубка африканских наций. Во вторник она обыграла соперников из Кабо-Верде со счетом 2:0. Единственный гол в основное время забил Садио Мане на 63-й минуте в формате 11 на 9. Перед финальным свистком также отличился Дьенг Бамба. На 21-й минуте Патрик Андраде получил красную карточку, а на 57-й - Жозимар Возинья.
Соперником Сенегала в следующем раунде станет Марокко или Малави.
Протокол игры
|(1:0) Мане Садио63'
|(2:0) Бамба Дьенг Амаду90'
Менди Эдуар•Сарр Буна•Кулибали Калиду•Диалло Абду•Сисс Салиу 82' (Лопи Жозеф ( 82') •Диа Булайе•Гуэйе Идрисса•Менди Нампалис • 72'Гуйе Пап 82' (Балло-Туре Фоде ( 82') •Дьедью Фамара•Мане Садио 70' (Бамба Дьенг Амаду ( 70')
Возинья Жозимар • 57'Фортес Стивен•Лопес Роберто 46' (Диней Борхес ( 46') •Стопира Тавареш•Фортеш Джеффри•Андраде Патрик • 21'Роша Кенни 75' (Семеду Лисандру ( 75') •Тавареш Дилан 69' (Боржеш Нуну ( 69') •Мендеш Райан 75' (Тавареш Жулио ( 75') •Родригес Гарри 59' (Роса Марсиу ( 59') •Монтейру Жамиру
25 января. Стадион "Куэконг".
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