Сборная Сенегала в большинстве обыграла соперников из Кабо-Верде

Сборная Сенегала стала пятым участником 1/4 финала Кубка африканских наций. Во вторник она обыграла соперников из Кабо-Верде со счетом 2:0. Единственный гол в основное время забил Садио Мане на 63-й минуте в формате 11 на 9. Перед финальным свистком также отличился Дьенг Бамба. На 21-й минуте Патрик Андраде получил красную карточку, а на 57-й - Жозимар Возинья.

Соперником Сенегала в следующем раунде станет Марокко или Малави.