Мане обратился к болельщикам из госпиталя

Звездный нападающий «Ливерпуля» и сенегальской сборной Садио Мане получил травму в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором Сенегал переиграл Кабо-Верде и вышел в четвертьфинал. Мане столкнулся с голкипером соперников и угодил в больницу, откуда обратился к своим поклонникам, заявив, что с ним все в порядке.

- Вместе на поле, вместе в больнице. Со мной все хорошо, не переживайте, - написал Мане, забивший первый гол в матче.

В своем «Инстаграме» 29-летний нападающий опубликовал фотографию с вратарем сборной Кабо-Верде Жозимаром Возиньей, который подъехал в больницу навестить его.