Мане угодил в больницу

Сенегал переиграл Кабо-Верде в 1/8 финала Кубка африканских наций, но победа далась команде тяжелой ценой - в середине второго тайма замену был вынужден попросить лидер сенегальской сборной Садио Мане, получивший травму после столкновения с голкипером соперника.

Нападающий «Ливерпуля» покинул поле в сопровождении врачей, предложивших ему сухой лед, но этого, видимо, оказалось мало - вскоре игрока доставили в госпиталь, сообщает Wiwsport. Впрочем, серьезных травм Садио все же избежал, уточняет источник.

В следующем раунде турнира сборная Сенегала должна сыграть с победителем противостояния Мали - Экваториальная Гвинея.