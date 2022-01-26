Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Мане угодил в больницу

26 Января 2022 • 01:12 Комментировать
Сенегал
2:0
Кабо-Верде
окончен

Сенегал переиграл Кабо-Верде в 1/8 финала Кубка африканских наций, но победа далась команде тяжелой ценой - в середине второго тайма замену был вынужден попросить лидер сенегальской сборной Садио Мане, получивший травму после столкновения с голкипером соперника.

Нападающий «Ливерпуля» покинул поле в сопровождении врачей, предложивших ему сухой лед, но этого, видимо, оказалось мало - вскоре игрока доставили в госпиталь, сообщает Wiwsport. Впрочем, серьезных травм Садио все же избежал, уточняет источник.

В следующем раунде турнира сборная Сенегала должна сыграть с победителем противостояния Мали - Экваториальная Гвинея.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сенегал 2:0 Кабо-Верде 1.60 3.35 7.80
окончен Марокко 2:1 Малави 1.32 4.50 13.50
26.01  19:00 Кот-д'Ивуар ... Египет 2.25 2.85 3.90
26.01  22:00 Мали ... Экваториальная Гвинея 1.52 3.90 7.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Января
01:12 · Кубок Африки
Мане угодил в больницу
00:01 · Кубок Африки
Сборная Марокко одержала волевую победу над Малави
25 Января
20:55 · Кубок Африки
Сборная Сенегала в большинстве обыграла соперников из Кабо-Верде
20:46 · Кубок Африки
Кубок африканских наций бьёт рекорды по количеству удалений
20:37 · Кубок Африки
Мане не смог доиграть матч против Кабо-Верде – у игрока подозрение на сотрясение
16:50 · Кубок Африки
​Глава КАФ назвал причину смертельной давки перед матчем Кубка Африки
16:43 · Кубок Африки
​Стадион, на котором произошла смертельная давка, не примет четвертьфинал Кубка Африки
10:01 · Кубок Африки
​Давка на Кубке Африки унесла жизни восьми фанатов
08:22 · Кубок Африки
​Тренер Малави пожаловался на условия на Кубке Африки: «С нами обращаются как с людьми второго сорта»
24 Января
21:03 · Кубок Африки
Гамбия неожиданно выбила Гвинею
18:47 · Кубок Африки
​Сборная Коморских островов всё-таки может сыграть с полевым игроком в воротах, хотя один из вратарей выздоровел
16:14 · Кубок Африки
​У сборной Коморских островов появился здоровый вратарь перед игрой 1/8 финала Кубка Африки
23 Января
23:51 · Кубок Африки
Сборная Туниса выбила Нигерию из Кубка Африки
23:29 · Кубок Африки
«Горе-помощник»: Вингер Нигерии Айуоби удалился спустя 5 минут после выхода на замену в матче 1/8 финала против Туниса
21:56 · Кубок Африки
Сборная Буркина-Фасо в драматичном матче вышла в 1/4 финала Кубка Африки
Все новости
Рекомендуем