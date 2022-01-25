Кубок африканских наций бьёт рекорды по количеству удалений

Сборная Кабо-Верде получила сразу два удаления в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, играя против Сенегала. Это означает, что количество красных карточек на нынешнем розыгрыше Кубка африканских наций достигло тринадцати. Это столько же, сколько на предыдущих четырех турнирах вместе взятых.

Помимо встречи Сенегала с Кабо-Верде, сегодня также сразятся сборные Марокко и Малави , а завтра состоятся два заключительных матча 1/8 финала - Кот-д'Ивуар сыграет с Египтом, а Мали померяется силами со сборной Экваториальной Гвинеи. Предыдущий победитель Кубка Африки, сборная Алжира, уже выбыла из турнира.