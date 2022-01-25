Мане не смог доиграть матч против Кабо-Верде – у игрока подозрение на сотрясение

Не самые радостные для «Ливерпуля» новости последовали с расположения сборной Сенегала – вингер Садио Мане досрочно завершил выступление в матче плей-офф Кубка Африки, испытывая определенные проблемы после столкновения в одном из игровых эпизодов.

На 58-й минуте встречи с Кабо-Верде в 1/8 финала футболист влетел в голкипера соперника, который тут же получил красную карточку и покинул поле на носилках. Сам Мане продолжил поединок, через пять минут забил гол, но после этого завалился на газон. По всей видимости, у него закружилась голова. Сенегалец попросил замену, а врачи сопровождали его на скамейку, приложив лед на затылок.

Проследить за дальнейшим развитием событий в матче можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.