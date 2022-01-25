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Кубок африканских наций

Мане не смог доиграть матч против Кабо-Верде – у игрока подозрение на сотрясение

25 Января 2022 • 20:37 Комментировать
Сенегал
2:0
Кабо-Верде
окончен

Не самые радостные для «Ливерпуля» новости последовали с расположения сборной Сенегала – вингер Садио Мане досрочно завершил выступление в матче плей-офф Кубка Африки, испытывая определенные проблемы после столкновения в одном из игровых эпизодов.

На 58-й минуте встречи с Кабо-Верде в 1/8 финала футболист влетел в голкипера соперника, который тут же получил красную карточку и покинул поле на носилках. Сам Мане продолжил поединок, через пять минут забил гол, но после этого завалился на газон. По всей видимости, у него закружилась голова. Сенегалец попросил замену, а врачи сопровождали его на скамейку, приложив лед на затылок.

Проследить за дальнейшим развитием событий в матче можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане
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окончен Сенегал 2:0 Кабо-Верде 1.60 3.35 7.80
Идет 1 минута Марокко 0:0 Малави 1.37 4.40 12.00
26.01  19:00 Кот-д'Ивуар ... Египет 2.20 2.95 3.80
26.01  22:00 Мали ... Экваториальная Гвинея 1.52 3.90 7.80
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