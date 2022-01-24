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Кубок африканских наций

​Сборная Коморских островов всё-таки может сыграть с полевым игроком в воротах, хотя один из вратарей выздоровел

24 Января 2022 • 18:47 Комментировать
Камерун
...
Коморские острова
1.05 12.00 55.00
Через 2 ч. 47 мин.

В понедельник вечером сборная Коморских островов проведёт матч 1/8 финала Кубка Африки против Камеруна. До сих пор непонятно, кто сыграет в рамке ворот островитян. В понедельник днём появилась информация о том, что Али Аамада сдал отрицательный тест на коронавирус, поэтому сможет выйти на поле. Впрочем, в СМИ теперь появляются сообщения о том, что отрицательный тест на COVID-19 не позволяет игроку досрочно прекратить изоляцию. В таком случае место в воротах сборной Коморских островов займёт кто-то из полевых игроков. Дело в том, что другие вратари недоступны: Мояд Уссени болеет коронавирусом, а Салим Бен-Бойна травмирован.

Матч Камерун – Коморские острова стартует в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Коморских островов
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КАМЕРУН КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
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Идет 9 минута Гвинея 0:0 Гамбия 2.43 3.00 3.40
24.01  22:00 Камерун ... Коморские острова 1.28 5.20 15.00
25.01  19:00 Сенегал ... Кабо-Верде 1.65 3.25 7.30
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