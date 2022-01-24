​Сборная Коморских островов всё-таки может сыграть с полевым игроком в воротах, хотя один из вратарей выздоровел

В понедельник вечером сборная Коморских островов проведёт матч 1/8 финала Кубка Африки против Камеруна. До сих пор непонятно, кто сыграет в рамке ворот островитян. В понедельник днём появилась информация о том, что Али Аамада сдал отрицательный тест на коронавирус, поэтому сможет выйти на поле. Впрочем, в СМИ теперь появляются сообщения о том, что отрицательный тест на COVID-19 не позволяет игроку досрочно прекратить изоляцию. В таком случае место в воротах сборной Коморских островов займёт кто-то из полевых игроков. Дело в том, что другие вратари недоступны: Мояд Уссени болеет коронавирусом, а Салим Бен-Бойна травмирован.

Матч Камерун – Коморские острова стартует в 22:00 по московскому времени.