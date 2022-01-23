​Сборная Коморских островов может выйти на матч с полевым игроком в воротах

В понедельник сборная Коморских островов проведёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций против Камеруна. Накануне стало известно о том, что двое из трёх вратарей национальной сборной Коморских островов оказались в числе двенадцати заражённых коронавирусом в лагере команды. Сайт BBC дополняет эту информацию тем, что ещё один коморских голкипер, Салим Бен-Бойна, получил травму. Таким образом, сборная Коморских островов может выйти на игру с полевым футболистом в воротах. Регламент Кубка Африки не предусматривает особого положения на счёт доступности к играм голкиперов.

Матч Камерун – Коморские острова стартует 24 января в 23:00 по московскому времени.