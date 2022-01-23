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Кубок африканских наций

​Сборная Коморских островов может выйти на матч с полевым игроком в воротах

23 Января 2022 • 13:37 Комментировать
Камерун
...
Коморские острова
1.28 5.10 14.00
24.01 22:00

В понедельник сборная Коморских островов проведёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций против Камеруна. Накануне стало известно о том, что двое из трёх вратарей национальной сборной Коморских островов оказались в числе двенадцати заражённых коронавирусом в лагере команды. Сайт BBC дополняет эту информацию тем, что ещё один коморских голкипер, Салим Бен-Бойна, получил травму. Таким образом, сборная Коморских островов может выйти на игру с полевым футболистом в воротах. Регламент Кубка Африки не предусматривает особого положения на счёт доступности к играм голкиперов.

Матч Камерун – Коморские острова стартует 24 января в 23:00 по московскому времени.

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Сборная Коморских островов
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КАМЕРУН КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
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23.01  19:00 Буркина-Фасо ... Габон 2.90 2.95 2.80
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