​В команде, вышедшей в плей-офф Кубка Африки, вспыхнул COVID-19

В сборной Коморских островов зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Положительные тесты на коронавирус сдали 12 человек, в частности главный тренер команды Амир Абду и два вратаря – Али Аамада и Мояд Уссени.

На групповой стадии Кубка африканских наций сборная Коморских островов (3 очка) заняла третье место в своём квартете, опередив Гану (1), но отстав от Марокко (7) и Габона (5). Коморские острова пробились в плей-офф и 1/8 финала должны сыграть против хозяев турнира – национальной команды Камеруна. Игра должна пройти в ближайший понедельник, 24 января.