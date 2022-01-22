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Кубок африканских наций

​В команде, вышедшей в плей-офф Кубка Африки, вспыхнул COVID-19

22 Января 2022 • 17:17 Комментировать
Камерун
...
Коморские острова
1.27 5.30 14.00
24.01 22:00

В сборной Коморских островов зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Положительные тесты на коронавирус сдали 12 человек, в частности главный тренер команды Амир Абду и два вратаря – Али Аамада и Мояд Уссени.

На групповой стадии Кубка африканских наций сборная Коморских островов (3 очка) заняла третье место в своём квартете, опередив Гану (1), но отстав от Марокко (7) и Габона (5). Коморские острова пробились в плей-офф и 1/8 финала должны сыграть против хозяев турнира – национальной команды Камеруна. Игра должна пройти в ближайший понедельник, 24 января.

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Сборная Коморских островов
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КАМЕРУН КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
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