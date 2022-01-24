Коморы с защитником на воротах, играя в меньшинстве с 7-й минуты, едва не ушли от поражения в матче с Камеруном

Сборная Коморов была вынуждена играть матч 1/8 финала Кубка Африки с защитником на воротах, а уже на 7-й минуте осталась вдесятером после удаления капитана. Несмотря на такое преимущество, Камерун сумел выиграть с большим трудом.

На Кубке африканских наций определился четвёртый четвертьфиналист. За путёвку спорили сборные Камеруна и Комор. Безусловным фаворитом были первые – за них играл и опыт, и звёзды в составе, и, конечно, домашние трибуны. Что касается сборной Комор, то это дебютант континентального первенства, который сразу умудрился пробиться в плей-офф.

Накануне матча сборная Комор столкнулась с проблемой – все три вратаря оказались вне игры. Салим Бен Бойна получил травму, а Мойад Уссейни и Али Аамада не могли помочь из-за ковида. Причем последний уже получил отрицательный результат теста, но по регламенту турнира бы вынужден отбывать дополнительный карантин. По этой причине место в воротах занял номинальный защитник Чакер Альхадур. Вдобавок к этому главный тренер Комор Амир Абду также отсутствовал на скамейке всё из-за тоже коронавируса.

Тем удивительнее, что первый опасный момент в матче создали гости. Сборная Комор получила право на штрафной – Абду пробил в угол, а Онана сыграл как-то неуверенно, парировав мяч перед собой. М’Чангама пытался успеть на добивание, но его опередил защитник камерунцев. Тут же сборная Комор осталась в меньшинстве. Абду прямой ногой и открытыми шипами наступил на Нгамале, и после просмотра видеоповтора арбитр Бамлак выгнал с поля капитана гостей.

Камерунцы первый момент создали на 12-й минуте. После заброса в штрафную Экамби головой сбросил мяч назад, и Абубакар сильно пробил, но в створ чуть не попал. Минут через пять Экамби уже сам слева прорвался, убрал защитника и бил метров с шестнадцати, но также промахнулся мимо цели.

Первый же удар камерунцев в створ стал голевым. Абубакар получил мяч на грани штрафной, сделал передачу левее на Экамби, который несильно попал в ворота. Альхадур просто завалился, даже не вытянув руки. Коморы быстро могли сравнять результат – после удара Могни из-за штрафной Онана парировал мяч недалеко, и М'Чангма был на добивании первым, но вратарь камерунцев вновь спас. К перерыву счёт больше не изменился.

В начале второй половины Альхадур совершил настоящий сейв. После навеса справа Абубакар головой пробил, но голкипер коморцев сумел парировать этот выстрел. Тут же шанс упустил Экамби. После ещё одного навеса справа камерунец подставлял ногу на дальнем углу вратарской, но в створ не попал. Затем Альхадур вновь выручил. Абубакар слева ворвался в штрафную и бил в дальний угол, вратарь островитян уже упал, но сумел рукой отбить мяч в сторону. На добивании первым оказался Нгамале, но. И его удар Альхадур парировал.

Камерунцы катали мяч вокруг штрафной команды Комор, но та героически отбивалась. Консейсао для усиления выпустил Бассогога, который тут же оказался в штрафной, но после его удара мяч облизал штангу и улетел за пределы поля. И всё же камерунцы своего добились. За двадцать минут до конца основного времени Абубакар вновь получил мяч на грани офсайда, поставил спину защитнику и, оказавшись с глазу на глаз с Альхадуром, финтом усадил вратаря и спокойно закатил футбольный снаряд в пустой угол.

Сборная Комор не сдавалась. Вскоре Мохамед справа ворвался в штрафную и бил в ближний угол, но Онана выручил команду. Затем гости провели ещё одну атаку, в завершении которой Бен-Набуан метров с тринадцати по центр расстреливал ворота, но голкипер камерунцев вновь спас.

Давление сборной Комор привело к забитому мячу за десять минут до основного времени. Гости получили право на штрафной метрах в двадцати пять от ворот, М’Чангама подошёл и пальнул точно в «девятку», не оставив Онана шансов.

В конце матча Альхадур вновь вступил в игру, кулаками переведя мяч на угловой после удара под перекладину. Финальный свисток арбитра встретил сборную Комор в попытке убежать в контратаку. Таким образом, в ¼ финала КАН пробилась сборная Камеруна. Её соперник определился чуть ранее, и им стала команда Гамбии. Четвертьфинал пройдёт 29-го января в Яунде, где свой матч как раз и проводили команды Камеруна и Комор.

Роман Андреев