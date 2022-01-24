​У сборной Коморских островов появился здоровый вратарь перед игрой 1/8 финала Кубка Африки

В понедельник вечером в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций лицом к лицу сойдутся сборные Камеруна и Коморских островов. Сообщалось, что островитяне могут сыграть с полевым игроком в воротах, поскольку Али Аамада и Мояд Уссейни заболели коронавирусом, а Салим Бен-Бойна получил травму. Тем не менее, у сборной Коморских островов появился здоровый вратарь. Али Аамада сдал отрицательный тест на COVID-19, о чём сообщается на сайте BBC. Впрочем, вратарь ещё должен пройти тесты на своё физическое состояние.

Матч Камерун – Коморские острова стартует 24 января в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.