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Кубок африканских наций

​У сборной Коморских островов появился здоровый вратарь перед игрой 1/8 финала Кубка Африки

24 Января 2022 • 16:14 Комментировать
Камерун
...
Коморские острова
1.05 12.00 55.00
Через 4 ч. 26 мин.

В понедельник вечером в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций лицом к лицу сойдутся сборные Камеруна и Коморских островов. Сообщалось, что островитяне могут сыграть с полевым игроком в воротах, поскольку Али Аамада и Мояд Уссейни заболели коронавирусом, а Салим Бен-Бойна получил травму. Тем не менее, у сборной Коморских островов появился здоровый вратарь. Али Аамада сдал отрицательный тест на COVID-19, о чём сообщается на сайте BBC. Впрочем, вратарь ещё должен пройти тесты на своё физическое состояние.

Матч Камерун – Коморские острова стартует 24 января в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Коморских островов Али Аамада
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КАМЕРУН КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
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24.01  19:00 Гвинея ... Гамбия 2.43 3.00 3.40
24.01  22:00 Камерун ... Коморские острова 1.28 5.20 15.00
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