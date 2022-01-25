Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Трагедия на Кубке африканских наций - не менее семи человек погибли в Камеруне из-за давки

25 Января 2022 • 01:07 Комментировать
Камерун
2:1
Коморские острова
окончен

«Не ходите дети, в Африку гулять» - даже в 21-м веке это крайне рискованно, и опасность может подстерегать везде. Даже на стадионе - как сообщает LSI Africa, из-за давки перед матчем Кубка африканских наций между Камеруном и Коморскими островами погибли не менее семи человек. Трагедия разыгралась у входа на стадион. Не исключено, что количество погибших вырастет.

Камерун сумел переиграть сенсационно выступившие Коморы со счетом 2:1, хозяева турнира прошли в четвертьфинал, но трагедия перед началом игры, конечно же, бросает огромную тень на этот успех.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Гвинея 0:1 Гамбия 2.45 2.80 3.50
окончен Камерун 2:1 Коморские острова 1.05 13.00 57.00
25.01  19:00 Сенегал ... Кабо-Верде 1.60 3.35 7.70
25.01  22:00 Марокко ... Малави 1.37 4.40 12.00
Все матчи
Новости
24 Января
21:03 · Кубок Африки
Гамбия неожиданно выбила Гвинею
18:47 · Кубок Африки
​Сборная Коморских островов всё-таки может сыграть с полевым игроком в воротах, хотя один из вратарей выздоровел
16:14 · Кубок Африки
​У сборной Коморских островов появился здоровый вратарь перед игрой 1/8 финала Кубка Африки
23 Января
23:51 · Кубок Африки
Сборная Туниса выбила Нигерию из Кубка Африки
23:29 · Кубок Африки
«Горе-помощник»: Вингер Нигерии Айуоби удалился спустя 5 минут после выхода на замену в матче 1/8 финала против Туниса
21:56 · Кубок Африки
Сборная Буркина-Фасо в драматичном матче вышла в 1/4 финала Кубка Африки
13:37 · Кубок Африки
​Сборная Коморских островов может выйти на матч с полевым игроком в воротах
22 Января
17:17 · Кубок Африки
​В команде, вышедшей в плей-офф Кубка Африки, вспыхнул COVID-19
21 Января
08:52 · Кубок Африки
Полиции пришлось охранять дом игрока, не забившего пенальти на КАН фото
00:06 · Кубок Африки
Определились все пары плей-офф Кубка африканских наций
20 Января
23:50 · Кубок Африки
Сборная Мали выиграла группу, Гамбия с Тунисом не забивали
20:57 · Кубок Африки
Кот-д’Ивуар поиздевался над Алжиром, Экваториальная Гвинея заняла второе место
18:37 · Кубок Африки
Сборные Кот-д’Ивуара и Алжира сыграют на ужасном поле 2 фото
19 Января
23:54 · Кубок Африки
Нигерия выиграла все матчи в группе, Египет победно вышел из группы со второго места
00:43 · Кубок Африки
Гана провела свой худший Кубок африканских наций
Все новости
Рекомендуем