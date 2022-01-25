Трагедия на Кубке африканских наций - не менее семи человек погибли в Камеруне из-за давки

«Не ходите дети, в Африку гулять» - даже в 21-м веке это крайне рискованно, и опасность может подстерегать везде. Даже на стадионе - как сообщает LSI Africa, из-за давки перед матчем Кубка африканских наций между Камеруном и Коморскими островами погибли не менее семи человек. Трагедия разыгралась у входа на стадион. Не исключено, что количество погибших вырастет.

Камерун сумел переиграть сенсационно выступившие Коморы со счетом 2:1, хозяева турнира прошли в четвертьфинал, но трагедия перед началом игры, конечно же, бросает огромную тень на этот успех.