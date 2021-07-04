Определились пары полуфиналистов Кубка Америки

На Кубке Америки завершилась стадия 1/4 финала, и теперь известны все полуфиналисты.

В ночь с субботы на воскресенье (по московскому времени) сборная Колумбии в серии пенальти переиграла команду Уругвая (0:0 в основное время), а аргентинцы уверенно разгромили эквадорцев 3:0. Теперь эти команду сойдутся в полуфинале.

Во втором матче 1/2 финала сыграют бразильцы с перуанцами.