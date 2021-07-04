Определились пары полуфиналистов Кубка Америки

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04 Июля 2021, 06:03,
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На Кубке Америки завершилась стадия 1/4 финала, и теперь известны все полуфиналисты.
В ночь с субботы на воскресенье (по московскому времени) сборная Колумбии в серии пенальти переиграла команду Уругвая (0:0 в основное время), а аргентинцы уверенно разгромили эквадорцев 3:0. Теперь эти команду сойдутся в полуфинале.
Во втором матче 1/2 финала сыграют бразильцы с перуанцами.
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Сборная Колумбии, Сборная Перу