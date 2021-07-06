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Неймар: «Хочу сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки»

06 Июля 2021, 12:22,

Форвард национальной сборной Бразилии Неймар рассказал, против какой команды хочет сыграть в финале домашнего Кубка Америки-2021.

«Хочу сыграть против Аргентины в финале. У меня много знакомых играют за «альбиселесте». Бразилия сможет победить их», - передает слова нападающего AmericaTV.

В 1/2 финала сборная Бразилии минимально одолела Перу (1:0) благодаря голу полузащитника Лукаса Пакеты.

Второй финалист определится в матче Аргентина - Колумбия. Игра состоится в среду, 7 июля, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар, Сборная Бразилии
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