Неймар: «Хочу сыграть с Аргентиной в финале Кубка Америки»

Форвард национальной сборной Бразилии Неймар рассказал, против какой команды хочет сыграть в финале домашнего Кубка Америки-2021.

«Хочу сыграть против Аргентины в финале. У меня много знакомых играют за «альбиселесте». Бразилия сможет победить их», - передает слова нападающего AmericaTV.

В 1/2 финала сборная Бразилии минимально одолела Перу (1:0) благодаря голу полузащитника Лукаса Пакеты.

Второй финалист определится в матче Аргентина - Колумбия. Игра состоится в среду, 7 июля, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.