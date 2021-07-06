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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Точный удар Пакета вывел бразильцев в финал Кубка Америки

06 Июля 2021, 03:58,

Первым финалистом Кубка Америки предсказуемо стала сборная Бразилии. При этом «селесао» с трудом обыграли перуанцев, отметившись всего лишь одним голом.

 

Протокол игры  
Бразилия 1:0 Перу
(1:0) Пакета Лукас 35'  
Эдерсон Мораес Данило Луис Маркиньос Маркос Силва Тьяго Лоди Ренан   85' (Винисиус Жуниор (   85'   89') Каземиро Карлос Фред Сантос   85' (Милитао Эдер (   85') Эвертон Соарес   70' (Рибейро Эвертон (   70') Пакета Лукас   90' (Соарес Дуглас (   90') Ришарлисон   85' (Фабиньо Энрике (   85') Неймар
Запасные: Фирмино Роберто Leo Ortiz Алекс Сандро Габриэл Барбоза Алиссон Бекер Перейра Вевертон Эмерсон Жуниор
Гальесе Педро Корсо Альдо   75' (Carlos Lora (   75') Сантамария Андерсон Рамос Кристиан   46' (Гарсия Расиель (   46') Калленс Александр Трауко Мигель   46' (Лопес Маркос IV (   46'   90') Пенья Серхио Тапия Ренато   89' (Gerald Tavara (   89') Йотун Йошимар   56' Куэва Кристиан   81' (Santiago Ormeno (   81') Лападула Джанлука
Запасные: Карвальо Хосе Вильдер Картагена Валера Алекс Араухо Мигель Каседа Карлос Luis Iberico Абрам Луис
06 июля. Стадион "Олимпийский стадион Жоао Авеланжа1".

На Кубке Америки прошёл первый полуфинальный матч, который стал повторением решающего поединка прошлого розыгрыша турнира. Тогда бразильцы обыграли перуанцев и взяли трофей, и именно «селесао» были фаворитами нынешнего матча. Собственно, это уже была вторая встреча сборных на нынешнем Кубке Америки – на групповой стадии бразильцы разгромили перуанцев со счётом 4:0, правда два мяча были забиты уже в самой концовке.

Бразильцы с первых минут завладели мячом и загнали перуанцев практически в их штрафную. Первый голевой момент «селесао» создали уже на восьмой минуте – Пакета покатил мяч в штрафную, Ришарлисон обыграл Гальсесе, но бить с острого угла не стал и сделал передачу в центр на Неймара, который в борьбе не смог попасть в пустые ворота. Через пять минут подопечные Тите заработали право на штрафной метрах в 30-35. Каземиро решился на дальний удар, и после его мощного выстрела Гальесе отбил мяч перед собой, но успел быстро его забрать. Тут же Эвертон справа с угла штрафной пробил, но вратарь перуанцев оказался на месте.

Вскоре бразильцы создали убойный момент. Началось все с дальнего удара Каземиро, после которого Гальесе отбил мяч из угла. После атаки вторым темпом полузащитник «Реала» пяткой сделал передачу на забегавшего справа Пакету, который прострелил в центр, Неймар пробил с близкого расстояния, вратарь перуанцев спас, первым на добивании оказался Ришарлисон, но и его удар голкипер парировал.

Своё преимущество бразильцы реализовали за десять минут до конца первого тайма. Ришарлисон отправил Неймара в забег через левую зону, форвард вбежал в штрафную, обыграл там троих соперников и отдал в центр, а Пакета пробил в цель.

Embed from Getty Images

Перуанцы постарались активизироваться и пару раз приблизились к штрафной бразильцев, но дело даже до ударов не доходило, не говоря уж про опасные моменты. Бразильцы же могли перед перерывом удвоить преимущество – Эвертон справа навешивал на дальнюю штангу, но Лоди головой пробил мимо. На этом команды отправились на перерыв.

В начале второго тайма перуанцы наконец-то создали первый момент. «Инки» провели контратаку, и после длинного заброса Лападула получил мяч в штрафной, обыграл соперника и пробил, но Эдерсон парировал. Вскоре Гарсия дважды стрелял по воротам по соперника, но оба раза в створ не попал. По истечении часа всё тот же Гарсия уже пробил из-за пределов штрафной в створ, Эдерсон парировал мяч перед собой, но Тьяго Силва сыграл на вынос, не дав Лападуле действовать на добивании.

Embed from Getty Images

Лишь после этого бразильцы проснулись во втором тайме. Вскоре Неймар пробил с левого угла штрафной, но в створ не попал. Однако это скорее был эпизод. После перерыва «селесао» действовали осторожнее, атакуя меньшими силами. В частности, бразильские латерали не ходили вперёд во втором тайме.

За десять минут до конца основного времени перуанцы просто простили соперника. После навеса со штрафного Эдерсон ошибся на выходе, его опередил Калленс, но ударом головой не попал в створ. Больше перуанцы ничего создать не смогли, и поединок так и завершился минимальной победой подопечных Тите.

Таким образом, первым финалистом Кубка Америки стала сборная Бразилии. Её соперник определится во втором полуфинале между командами Аргентины и Колумбии. Проигравший в этой паре сыграет с перуанцами в матче за третье место.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Перу
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