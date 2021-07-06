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Тите: «Сборной Бразилии без разницы, против кого играть в финале»

06 Июля 2021, 08:40,

Наставник сборной Бразилии Тите пообщался с журналистами после выхода в финал домашнего Кубка Америки. В матче 1/2 финала «селесао» минимально обыграли команду Перу со счетом 1:0.

«Что касается финала, то нам без разницы, против кого играть. Сборная Бразилии хочет заслужить победу, поэтому у нас нет предпочтений по сопернику», - приводит слова специалиста Eluniverso.

В финальном поединке Кубка Америки бразильская сборная сыграет против победителя пары Колумбия - Аргентина. Этот матч состоится седьмого июля, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Бразилии, Тите
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