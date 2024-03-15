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Лига Европы

Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке

15 Марта 2024 • 00:59 Комментировать
Байер Л
3:2
Карабах
окончен

«Байер» и «Карабах» разбирались насчёт путёвки в четвертьфинал Лиги Европы в Леверкузене.

Протокол игры  
Байер Л3:2Карабах
  59'Зубир Абделла (0:1)
  67'Жуниньо VI (0:2)
(1:2) Фримпонг Жереми72'  
(2:2) Шик Патрик90'  
(3:2) Шик Патрик90'  
Коварж МатейКоссуну Одилон 80' (Станишич Йосип ( 80') Тапсоба ЭдмонИнкапье Пьеро 60' (Гримальдо Алехандро ( 60') Фримпонг ЖеремиАдли АминАндрих РобертДжака ГранитХофманн Йонас 28' (Паласиос Эсекиэль ( 28') Вирц ФлорианИглесиас Борха 59' (Шик Патрик ( 59'  70')
Запасные: Градецки ЛукашЛомб НикласПуэрта ГуставоГложек АдамТелла НейтанТа Джонатан
Лунёв Андрей  90'Вешович Марко 87' (Медина Кевин ( 87') Мустафазаде БахлулГусейнов БадавиДжафаргулиев Элвин  62'Ромао ЖулиоЯнкович МаркоАндраде Леандро 78' (Ахундзаде Нариман ( 78') Бензия Яссин 66' (Байрамов Турал ( 66') Зубир Абделла 86' (Андраде Патрик ( 86') Жуниньо VI  78' 78' (Силва Матеус II ( 78')
Запасные: Гусейнов АббасДжиджа РедонИсаев АлексейГугешашвили ЛукаМедведев МаксимРамазанов АминКейта Амиду
14 марта. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

Неделю назад «Байер» был на грани своего первого поражения в сезоне. 2:0 на стадионе Тофика Байрамова в Баку вёл «Карабах», но всё равно «аптекари» нашли способ избежать поражения. Вирц сократил отставание в середине второго тайма, а Шик вытащил «фармацевтам» ничью уже в компенсированное время.

Как и в первом матче, Хаби Алонсо выпустил на острие атаки Борху Иглесиаса. В начале отчётной встречи тот показал мастер-класс, как надо не реализовывать свои шансы. За три первые минуты Иглесиас дважды пробил головой с линии вратарской – оба раза не попал в створ.

На шестой минуте Борха ударял уже с линии штрафной – снова мимо. На восьмой минуте Иглесиас добился наконец до створа. Получил пас из центра от Хофманна и не очень сильно ударил в ближний угол. Лунёв мог фиксировать там мяч, но отправил его на угловой.

После корнера Андрей спас гостей на близком ударе Инкапье. Новый угловой привёл к удару головой Адли – мимо правой девятки. Потом уже пореже стали идти выстрелы со стороны «Байера». Адли, например, со средней дистанции не поставил неразрешимых задач перед Лунёвым. Ещё Ромао подставил своего вратаря, но Фримпонг не попал в правый угол.

«Карабах» предсказуемо играл по стереотипному гостевому варианту. Вторым номером, на контратаках и всё такое. На 58-й минуте Зубир устроил интересную ситуацию и закрутил интригу. Ему справа навесил Андраде, которому отдал передачу Вешович. А Зубир что сделал? Головой поразил левый угол (0:1).

Где-то прибыло, где-то убыло. Фримпонг из центра поля устремился к чужой штрафной и рухнул на газон в результате контакта с Джафаргулиевым. Энтони Тэйлор посмотрел видеоповтор и отменил первоначальную жёлтую карточку. Вместо неё Джафаргулиев получил прямую красную.

А «Карабах» взял и снова забил! Несмотря на численное меньшинство. Вешович прострелил справа, и Жуниньо не составило особого труда переадресовать мяч в сетку (0:2). Как-то кисло стали выглядеть дела для «Байера». Адли прицелился в левый угол – Лунёв парировал. Зато когда Гримальдо подал слева, Фримпонг сделал счёт 1:2.

Гримальдо был среди тех, кого Хаби Алонсо выпустил на замену. Как и Шик. Гримальдо старался вытащить хозяев, но бил мимо створа. Как и Вирц. Тогда на помощь в добавленное время, как и неделю назад, пришёл Шик. С помощью Гримальдо, который прострелил слева. Патрик тогда в падении прошил Лунёва (2:2).

И это ещё не всё! Шик успел забить новый гол в добавленное (не в дополнительное) время. Паласиос набросил к правой штанге, и Патрик кивнул куда надо. 3:2 – фантастический «Байер» вырывает легендарную победу и сказочно следует в четвертьфинал Лиги Европы. На самом финише игры Мустафазаде не попал головой в створ, а ВАР-проверка не привела к пенальти в ворота хозяев.

Кирилл Иванцов

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