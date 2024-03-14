Лунёв – в основе «Карабаха» на ответный матч с «Байером» в Лиге Европы

Через час в Германии в Леверкузене состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. В нём местный «Байер», который в этом сезоне до сих пор непобедим, примет «Карабах». Защищает цвета азербайджанского клуба голкипер из России Андрей Лунёв, который провёл сезоны-2021/22 и 2022/23 в «Байере», а теперь является основным голкипером «Карабаха».

И в этот раз Лунёв начнёт игру еврокубка в стартовом составе. Напомним, что голкипер сборной России в прошлом матче пропустил от «фармацевтов» два гола, но и его команда ответила «Байеру» тем же – 2:2. Поэтому в грядущем матче для обеих команд всё будет начинаться сначала. Текстовую трансляцию игры можно увидеть на нашем портале. Старт – ровно в 23:00 по московскому времени!