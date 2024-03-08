Хаби Алонсо: «Байеру» повезло в матче с «Карабахом»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Карабаха» (2:2).

Напомним, команда из Германии смогла уйти от поражения в самой концовке игры, забив свой второй мяч уже в добавленное время.

Алонсо назвал «Карабах» сильной командой, в игре которой хорошо видна работа главного тренера Гурбана Гурбанова.

«Карабах» — сильная команда. Учитывая 90 минут, нам повезло по сравнению с соперником», — цитирует Алонсо Report.az.

Ответный матч между «Байером» и «Карабахом» пройдёт 14 марта в Германии. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.