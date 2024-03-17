Лунёв — о вылете от «Байера»: «Больно и обидно»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о поражении своей команды от «Байера» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что по ходу прошедшей встречи «Карабах» вёл со счётом 2:0, однако не смог удержать преимущество, пропустив два решающих мяча уже в добавленное время.

«Больно и обидно, если подводить итог этому противостоянию. Вести в счёте 2:0 в двух матчах и дважды упустить преимущество», — сказал Лунёв в выпуске на YouTube-канале C&C Show.

Напомним, в 1/4 финала Лиги Европы «Байер» встретится с английским «Вест Хэмом». В полуфинале победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Милан» — «Рома».