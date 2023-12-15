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Тренер «Марселя» Гаттузо: «Брайтон» заслужил победу»

15 Декабря 2023 • 09:52 Комментировать
Брайтон
1:0
Марсель

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо высказался о поражении от «Брайтона» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Напомним, единственный и победный мяч в прошедшей игре команда из Англии забила на 88-й минуте. По мнению Гаттузо, успех «Брайтона» можно назвать заслуженным, так как его команда сыграла не самым лучшим образом.

«Мы могли сыграть лучше. Мы были слишком сосредоточены на игре от вратаря. Всегда тяжело проигрывать на последних минутах матча, но «Брайтон» заслужил это», — цитирует Гаттузо Get French Football News.

«Марсель» завершил групповой этап Лиги Европы на второй строчке квартета B, отстав от первого «Брайтона» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо Брайтон ещё теги
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