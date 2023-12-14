​Уткин дал прогноз на матч «Брайтон» - «Марсель»

Известный журналист Василий Уткин сделал прогноз на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Брайтоном» и «Марселем». Команды в очном матче разыграют первое место в группе, позволяющее выйти сразу в 1/8 финала турнира. «Брайтону» (10 очков) нужно побеждать, а «Марсель» (11 очков) устроит и ничья.

«Думаю, что и те и другие могут сыграть в своё удовольствия. Я бы выбрал ставку «Тотал больше 2,5» голов», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Отметим, что команда, которая займёт второе место, окажется в 1/16 финала, где сыграет с кем-то из тех, кто понизился из Лиги чемпионов.