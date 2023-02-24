«Аякс» установил ещё один антирекорд еврокубков

Амстердамский «Аякс» покидает еврокубки - команда Джона Хейтинги проиграла немецкому «Униону», пропустив целых три мяча. Первый матч закончился со счетом 0:0. Помимо антирекорда по количеству пропущенных за еврокубковую кампанию мячей «Аякс» установил еще один антирекорд - в этом матче команда провладела мячом 73,1 процента игрового времени, но при этом умудрилась проиграть.

Как уточняет статистический портал Opta, впервые с момента сбора подробных данных (в данном случае с сезона 2008/2009) команда, которая владела мячом более 70 процентов игрового времени, проиграла матч в рамках Лиги чемпионов либо Лиги Европы.