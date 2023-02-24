«Аякс» установил свой антирекорд по пропущенным голам за европейскую кампанию

Амстердамский «Аякс» покидает еврокубки - команда Джона Хейтинги проиграла немецкому «Униону», пропустив целых три мяча. Первый матч закончился со счетом 0:0.

Как оказалось, нынешний сезон принес антирекорд - команда пропустила девятнадцать мячей (десять - в двух матчах от «Наполи»), что является ее худшим показателем за всю историю. Ранее антирекорд составлял восемнадцать пропущенных голов в сезона 2012/2013 и 1983/1984.

Семнадцать мячей «Аякс» пропустил в кампании 2016/2017 года, ну а пятерку худших в смысле пропущенных мячей выступлений замыкает сезон 1986/1987 - пятнадцать голов.