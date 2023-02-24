Германия установила рекорд Лиги Европы

В четверг немецкий «Унион» обыграл в 1/16 Лиги Европы нидерландский «Аякс», после нулевой ничьей в Амстердаме немцы выиграли у себя дома со счетом 3:1 и «Унион» стал тринадцатой командой из Германии, которая в своей истории имела счастье оказаться в 1/8 финала Лиги Европы.

Чуть ранее двенадцатой командой стал «Фрайбург» - «бразильцы из Брайсгау» выиграли свою группу минувшей осенью и, согласно регламенту, автоматически попали в 1/8 финала. Ни одна другая страна Европы не имела такого широкого представления среди 16 лучших команд Лиги Европы - турнира, который был переформатирован в 2009 году.