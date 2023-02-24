«Унион» вынес «Аякс» из еврокубков

После нулевой ничьей недельной давности «Унион» и «Аякс» сегодня должны были забивать. И в этом плане преуспели лидеры чемпионата Германии. Робин Кнохе реализовал пенальти, а на перерыв берлинцы ушли с перевесом в два гола после удара Йосипа Юрановича. Только-только возобновилась игра, и Мохамед Кудус вернул интригу, а Данило Духи ее убил спустя три минуты - 3:1. «Унион» идет дальше.