«Унион» вынес «Аякс» из еврокубков

После нулевой ничьей недельной давности «Унион» и «Аякс» сегодня должны были забивать. И в этом плане преуспели лидеры чемпионата Германии. Робин Кнохе реализовал пенальти, а на перерыв берлинцы ушли с перевесом в два гола после удара Йосипа Юрановича. Только-только возобновилась игра, и Мохамед Кудус вернул интригу, а Данило Духи ее убил спустя три минуты - 3:1. «Унион» идет дальше.
Протокол игры
|(1:0) Кнохе Робин20'
|(2:0) Юранович Йосип44'
|47'Кудус Мохаммед (2:1)
|(3:1) Духи Данило50'
Рённов Фредерик•Духи Данило• 28'Кнохе Робин•Лейте Диогу•Юранович Йосип90' (Гисельман Нико (90') •Руссийон Жером90' (Триммель Кристофер (90') •Лайдуни Аисса65' (Торсби Мортен (65') •Хедира Рани•Хаберер Яник•Бехренс Кевин65' (Сибачо Жордан (65') •Бекер Шеральдо 20'85' (Левелинг Джейми (85')
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн84' (Консейсау Франсишку (84') •Альварес Эдсон 90'• 90'Тимбер Юрриен•Угелумба Кэлвин•Тейлор Кеннет•Кудус Мохаммед• 90'Бергёйс Стивен• 90'Классен Дэви 20'64' (Бробби Брайан (64') •Бергвейн Стевен80' (Лукка Лоренцо (80') •Тадич Душан 90'
23 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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