Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Унион» вынес «Аякс» из еврокубков

24 Февраля 2023 • 00:57 Комментировать
Унион Берлин
3:1
Аякс
окончен

После нулевой ничьей недельной давности «Унион» и «Аякс» сегодня должны были забивать. И в этом плане преуспели лидеры чемпионата Германии. Робин Кнохе реализовал пенальти, а на перерыв берлинцы ушли с перевесом в два гола после удара Йосипа Юрановича. Только-только возобновилась игра, и Мохамед Кудус вернул интригу, а Данило Духи ее убил спустя три минуты - 3:1. «Унион» идет дальше.

Протокол игры  
Унион Берлин3:1Аякс
(1:0) Кнохе Робин20'  
(2:0) Юранович Йосип44'  
  47'Кудус Мохаммед (2:1)
(3:1) Духи Данило50'  
Рённов ФредерикДухи Данило  28'Кнохе РобинЛейте ДиогуЮранович Йосип 90' (Гисельман Нико ( 90') Руссийон Жером 90' (Триммель Кристофер ( 90') Лайдуни Аисса 65' (Торсби Мортен ( 65') Хедира РаниХаберер ЯникБехренс Кевин 65' (Сибачо Жордан ( 65') Бекер Шеральдо  20' 85' (Левелинг Джейми ( 85')
Запасные: Мацеевски ТимШтайн ЯнникЕккель ПаульМихель СвенГрилль Леннарт
Рульи ХеронимоРенсх Девайн 84' (Консейсау Франсишку ( 84') Альварес Эдсон  90'  90'Тимбер ЮрриенУгелумба КэлвинТейлор КеннетКудус Мохаммед  90'Бергёйс Стивен  90'Классен Дэви  20' 64' (Бробби Брайан ( 64') Бергвейн Стевен 80' (Лукка Лоренцо ( 80') Тадич Душан  90'
Запасные: Регер ЮриСтекеленбург МартенСанчес ХорхеГриллич ФлорианФитц-Джим КиянПасвер РемкоХато ЙоррельВейндал Оуэн
23 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Унион Берлин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Пенальти
Монако Монако
Байер Л Байер Л
2
3
2.27 3.65 3.05
Видео
Окончен
Митьюлланд Митьюлланд
Спортинг Л Спортинг Л
0
4
4.30 3.80 1.83
Видео
Окончен
Нант Нант
Ювентус Ювентус
0
3
5.20 3.80 1.72
Видео
Окончен
ПСВ ПСВ
Севилья Севилья
2
0
2.08 3.55 3.60
Видео
Перерыв
Ренн Ренн
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1
0
1.91 3.80 4.00
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
2
1
2.80 3.45 2.50
Видео
Окончен
Рома Рома
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
2
0
1.84 3.60 4.60
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Аякс Аякс
3
1
2.65 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
01:16 · Лига Европы
Скоулз: «Мы очень давно такого не видели»
01:09 · Лига Европы
В Лиге Европы больше не осталось российских игроков
01:04 · Лига Европы
Аллегри считает, что сезон проходит «положительно»
00:57 · Лига Европы
«Унион» вынес «Аякс» из еврокубков
00:56 · Лига Европы
«Роме» одолела «Ред Булл Зальцбург» с нужным счётом
00:37 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» вышел вперёд в матче с «Барселоной»
00:23 · Лига Европы
Петер Шмейхель: «Манчестер Юнайтед» не нужен де Йонг»
00:23 · Испания. Ла Лига
Левандовски забивает 25 и больше голов 12 сезонов кряду
00:18 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче с «Барселоной»
00:13 · Лига Европы
Ди Мария: «Знакомство с дель Пьеро - это честь для меня» 1
00:02 · Франция. Лига 1
«Монако» потерпел первое поражение в 2023 году
23 Февраля
23:50 · Лига Европы
Аллегри: «Ди Мария заставляет всю команду играть иначе»
23:42 · Лига Европы
Дель Пьеро: «Ди Мария - это Божий дар для «Ювентуса»
23:34 · Лига Европы
Ди Мария: «Я смог поднять уровень своей игры»
23:30 · Лига Европы
Аллегри: «Мы обязаны попробовать выиграть Лигу Европы»
Все новости
Рекомендуем