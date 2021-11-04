Спаллетти: «Наполи» приехал в Польшу за победой

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался по поводу настроя своей команды на предстоящий поединок в Лиге Европы. Неаполитанский коллектив сразится с «Легией».

По словам специалиста, его подопечные нацелены исключительно на победу. Спаллетти подчеркнул, что клуб заинтересован успешно выступить в Лиге Европы.

«Приехали сюда, чтобы выиграть. Футболисты, которые рисковали получить травму, остались дома. Нам небезразлично это соревнование. Лигу Европы можно сравнить с Серией А», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Поединок «Легия» — «Наполи» пройдет 4 ноября. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Напомним, в этом квартете также выступают «Лестер» и «Спартак».