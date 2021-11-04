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Лига Европы

Спаллетти: «Наполи» приехал в Польшу за победой

04 Ноября 2021 • 00:30 Комментировать
Легия
...
Наполи
Через 20 ч. 2 мин.

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался по поводу настроя своей команды на предстоящий поединок в Лиге Европы. Неаполитанский коллектив сразится с «Легией».

По словам специалиста, его подопечные нацелены исключительно на победу. Спаллетти подчеркнул, что клуб заинтересован успешно выступить в Лиге Европы. 

«Приехали сюда, чтобы выиграть. Футболисты, которые рисковали получить травму, остались дома. Нам небезразлично это соревнование. Лигу Европы можно сравнить с Серией А», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Поединок «Легия» — «Наполи» пройдет 4 ноября. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Напомним, в этом квартете также выступают «Лестер» и «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Легия Лучано Спаллетти Наполи
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04.11  20:45 Брондбю ... Глазго Рейнджерс 3.9 3.45 2.03
04.11  20:45 Галатасарай ... Локомотив Москва 1.72 3.8 5
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04.11  23:00 Лестер ... Спартак Москва 1.27 6.8 9.6
04.11  23:00 Антверпен ... Фенербахче 2.9 3.5 2.45
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04.11  23:00 Марсель ... Лацио 2.34 3.5 3.05
04.11  23:00 Брага ... Лудогорец 1.52 4.1 7
04.11  23:00 Ференцварош ... Селтик 2.85 3.55 2.44
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