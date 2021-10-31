Соперник «Спартака», «Легия» - в зоне вылета чемпионата Польши после пятого поражения подряд

Соперник «Спартака» по Лиге Европы варшавская «Легия» разочаровывает своих болельщиков. Столичная команда в 11-м для себя матче в Экстраклассе проиграла «Погони» со счётом 0:2. Удивительно, но польский гранд уступил уже в пятом поединке подряд и с 9 очками занимает третье место с конца таблицы.

В то же время «Легия» лидирует в своем квартете Лиги Европы, где также играют «Спартак», «Лестер» и «Наполи».

Болельщики «Легии» всё чаще обсуждают возможное возращение на тренерский мостик экс-наставника сборной России Станислава Черчесова, который приводил «Легию» к чемпионскому званию.