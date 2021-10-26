«Легия» сменила главного тренера

Соперник московского «Спартака» по Лиге Европы объявил о тренерских перестановках.

На официальном сайте польского клуба опубликована информация насчёт увольнения Чеслава Михневича, с которым варшавцам удалось в прошлом сезоне выиграть польскую Экстраклассу.

Причиной увольнения 51-летнего специалиста послужило слабое выступление «Легии» в национальном чемпионате. После поражения «Пясту» 1:4 в прошлом туре столичный клуб опустился на 15 место в таблице.

Новым наставником «Легии» стал Марек Голебьевски, бывший коуч резервной команды.

К слову, в своей группе Лиги Европы поляки лидируют с 6 набранными очками.