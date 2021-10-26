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Лига Европы

«Легия» сменила главного тренера

26 Октября 2021 • 11:22 Комментировать (1)
Легия
...
Наполи
04.11 20:45

Соперник московского «Спартака» по Лиге Европы объявил о тренерских перестановках.

На официальном сайте польского клуба опубликована информация насчёт увольнения Чеслава Михневича, с которым варшавцам удалось в прошлом сезоне выиграть польскую Экстраклассу.

Причиной увольнения 51-летнего специалиста послужило слабое выступление «Легии» в национальном чемпионате. После поражения «Пясту» 1:4 в прошлом туре столичный клуб опустился на 15 место в таблице.

Новым наставником «Легии» стал Марек Голебьевски, бывший коуч резервной команды.

К слову, в своей группе Лиги Европы поляки лидируют с 6 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Легия Чеслав Михневич
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Nicholais
26 Октября 2021 в 11:34
Неудачный период для команды. 4 поражения подряд в чемпионате, травмы игроков - в частности того же Боруца (в матче с Пястом всего пятеро на скамейке), правда в запасе 2 игры. Мне кажется, дело в том числе и в отсутствии опыта игры Чемпионат-ЛЕ на достаточно длинном отрезке. Легия играет среди недели - остальные отдыхают и целенаправленно к ней готовятся. Измотались ребята. Но в тренере ли дело?
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