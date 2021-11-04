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Лига Европы

Головин сыграл полтайма против ПСВ, «Наполи» разгромил «Легию»

04 Ноября 2021 • 22:41 Комментировать
Легия
1:4
Наполи
окончен

В Лиге Европы завершились некоторые матчи четвёртого тура. Александр Головин провел вторую половину домашнего матча «Монако» с ПСВ и едва не стал автором голевой передачи. Все же при минимуме моментов команды сыграли по нулям.

Едва не поделили очки и «Генк» с «Вест Хэмом», там гости могли вырвать победу, но автогол Томаша Соучека всё испортил - 2:2.

«Наполи», быстро пропустив от «Легии», прибавил после перерыва и забил четыре мяча в ответ - 4:1. Итальянцы набрали 7 очков, у их соперника - 6, у «Лестера» - 4 и у «Спартака» - 3.

Протокол игры  
Монако 0:0 ПСВ
Нюбель Александр Дисаси Аксель   46' (Сидибе Джибриль (   46') Марипан Гильермо   27' Бадьяшиль Бенуа Агилар Рубен   46' (Головин Александр (   46') Фофана Юссуф Чуамени Орельен Лукас Жан   18'   46' (Диоп Софьян (   46') Кайо Энрике Боаду Мирон   66' (Бен-Йеддер Виссам (   66') Фолланд Кевин   75' (Дьятта Крепен (   75')
Запасные: Якобс Исмаил Исидор Вилсон Манноне Вито Желсон Мартиньш Маецки Радослав Павлович Страхиня Матсима Крислен
Дроммел Йоэл Тезе Джордан Рамальо Андре Боскальи Оливье   66' Макс Филипп Мвене Филипп Гутьеррес Эрик Сангаре Ибрахим Вертессен Йорбе   45' (Брума Арминду (   45') Захави Эран Винисиус Карлос   58' (Доан Рицу (   58')
Запасные: Мвого Ивон Ван Гинкел Марко Обиспо Армандо Деланге Максим Ромеро Максимильяно Жуниор Мауро
04 ноября. Стадион "Луи II".

Протокол игры  
Генк 2:2 Вест Хэм
(1:0) Пейнтсил Джозеф 5'    
    59' Бенрахма Саид (1:1)
    82' Бенрахма Саид (1:2)
(2:2) Соучек Томаш 88'    
Вандервоордт Маартен Муньос Даниэль   70'   87' (Пресиадо Анхело (   87') Садик Муджаид Лукуми Джон Артеага Херардо   71' Хейнен Бриан Торстведт Кристиан   55'   87' (Угбо Ике (   87') Пейнтсил Джозеф   69' Грошовски Патрик Ито Дзюнъя Онуачу Пол
Запасные: Тома Бастьен Шамбаре Вик Лейсен Тобе Ндайишимий Майк Бонгонда Тео Эйтинг Карел Маккензи Марк Ойен Люка
Ареола Альфонс Цоуфал Владимир Диоп Исса Доусон Крэйг   67' Крессуэлл Арон Ноубл Марк   58' (Форнальс Пабло (   58') Райс Деклан   15' Бенрахма Саид Лансини Мануэль   85' (Крал Алекс (   85') Масуаку Артур   58' (Соучек Томаш (   58') Антонио Майкл   58' (Боуэн Джаррод (   58')
Запасные: Джонсон Бен Огбонна Анджело Зума Курт Фредерикс Райан Баптист Джамал Фабьянски Лукаш Daniel Chesters Рэндолф Даррен
04 ноября. Стадион "Кристал-арена".
Протокол игры  
Легия 1:4 Наполи
(1:0) Эмрели Махир 10'    
    49' Зелиньски Пётр (1:1)
    75' Мертенс Дрис (1:2)
    79' Лосано Ирвинг (1:3)
    90' Уна Адам (1:4)
Мишта Цезарий   74' Йоханссон Маттиас Ветеска Матеуш Енджейчик Артур   68' Рибейру Юри Жозуэ Филипе   74' Слиш Бартош   70' (Мартинш Андре (   70') Младенович Филип Кастрати Лирим   67' (Мучи Эрнест (   67') Эмрели Махир   80' (Лопеш Рафаэл (   80') Лима Лукас II
Запасные: Пекхарт Томаш Влодарчик Шимон Цепеля Бартломей Харатин Игорь Костож Кацпер Роуз Линдси Тобиаш Кацпер Скибицки Кацпер Челхака Юрген
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Кулибали Калиду Жуан Жезус Замбо-Ангисса Андре-Франк Демме Диего Лосано Ирвинг   83' (Дзаноли Алессандро (   83') Зелиньски Пётр   73' (Мертенс Дрис (   73') Элмас Эльиф   54'   65' (Политано Маттео (   65') Петанья Андреа   83' (Уна Адам (   83')
Запасные: Оспина Давид Идасяк Губерт Лоботка Станислав
04 ноября. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".

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Монако Вест Хэм ПСВ Наполи Александр Головин
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окончен Легия 1:4 Наполи
окончен Реал Сосьедад 1:1 Штурм
окончен Генк 2:2 Вест Хэм
окончен Брондбю 1:1 Глазго Рейнджерс
окончен Галатасарай 1:1 Локомотив Москва
окончен Олимпиакос 1:2 Айнтрахт Фр
окончен Лион 3:0 Спарта Прага
окончен Монако 0:0 ПСВ
Идет 45 минута Лестер 0:0 Спартак Москва 1.27 6.8 9.6
Идет 45 минута Антверпен 0:3 Фенербахче 2.9 3.5 2.45
Идет 45 минута Байер Л 1:0 Бетис 1.93 3.6 4.1
Идет 44 минута Динамо Загреб 2:1 Рапид Вена 1.67 4 5.2
Идет 44 минута Црвена Звезда 0:0 Митьюлланд 1.74 3.7 5.2
Идет 45 минута Марсель 1:0 Лацио 2.34 3.5 3.05
Идет 45 минута Брага 3:1 Лудогорец 1.52 4.1 7
Идет 43 минута Ференцварош 1:2 Селтик 2.85 3.55 2.44
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