Головин сыграл полтайма против ПСВ, «Наполи» разгромил «Легию»

В Лиге Европы завершились некоторые матчи четвёртого тура. Александр Головин провел вторую половину домашнего матча «Монако» с ПСВ и едва не стал автором голевой передачи. Все же при минимуме моментов команды сыграли по нулям.
Едва не поделили очки и «Генк» с «Вест Хэмом», там гости могли вырвать победу, но автогол Томаша Соучека всё испортил - 2:2.
«Наполи», быстро пропустив от «Легии», прибавил после перерыва и забил четыре мяча в ответ - 4:1. Итальянцы набрали 7 очков, у их соперника - 6, у «Лестера» - 4 и у «Спартака» - 3.
Протокол игры
Нюбель Александр • Дисаси Аксель 46' ( Сидибе Джибриль ( 46') • Марипан Гильермо • 27'Бадьяшиль Бенуа • Агилар Рубен 46' ( Головин Александр ( 46') • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • Лукас Жан 18' 46' ( Диоп Софьян ( 46') • Кайо Энрике • Боаду Мирон 66' ( Бен-Йеддер Виссам ( 66') • Фолланд Кевин 75' ( Дьятта Крепен ( 75')
Запасные: Якобс Исмаил • Исидор Вилсон • Манноне Вито • Желсон Мартиньш • Маецки Радослав • Павлович Страхиня • Матсима Крислен
Дроммел Йоэл • Тезе Джордан • Рамальо Андре • Боскальи Оливье • 66'Макс Филипп • Мвене Филипп • Гутьеррес Эрик • Сангаре Ибрахим • Вертессен Йорбе 45' ( Брума Арминду ( 45') • Захави Эран • Винисиус Карлос 58' ( Доан Рицу ( 58')
Запасные: Мвого Ивон • Ван Гинкел Марко • Обиспо Армандо • Деланге Максим • Ромеро Максимильяно • Жуниор Мауро
04 ноября. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|(1:0) Пейнтсил Джозеф 5'
|59' Бенрахма Саид (1:1)
|82' Бенрахма Саид (1:2)
|(2:2) Соучек Томаш 88'
Вандервоордт Маартен • Муньос Даниэль 70' 87' ( Пресиадо Анхело ( 87') • Садик Муджаид • Лукуми Джон • Артеага Херардо • 71'Хейнен Бриан • Торстведт Кристиан 55' 87' ( Угбо Ике ( 87') • Пейнтсил Джозеф • 69'Грошовски Патрик • Ито Дзюнъя • Онуачу Пол
Запасные: Тома Бастьен • Шамбаре Вик • Лейсен Тобе • Ндайишимий Майк • Бонгонда Тео • Эйтинг Карел • Маккензи Марк • Ойен Люка
Ареола Альфонс • Цоуфал Владимир • Диоп Исса • Доусон Крэйг • 67'Крессуэлл Арон • Ноубл Марк 58' ( Форнальс Пабло ( 58') • Райс Деклан • 15'Бенрахма Саид • Лансини Мануэль 85' ( Крал Алекс ( 85') • Масуаку Артур 58' ( Соучек Томаш ( 58') • Антонио Майкл 58' ( Боуэн Джаррод ( 58')
Запасные: Джонсон Бен • Огбонна Анджело • Зума Курт • Фредерикс Райан • Баптист Джамал • Фабьянски Лукаш • Daniel Chesters • Рэндолф Даррен
04 ноября. Стадион "Кристал-арена".
Протокол игры
|(1:0) Эмрели Махир 10'
|49' Зелиньски Пётр (1:1)
|75' Мертенс Дрис (1:2)
|79' Лосано Ирвинг (1:3)
|90' Уна Адам (1:4)
Мишта Цезарий • 74'Йоханссон Маттиас • Ветеска Матеуш • Енджейчик Артур • 68'Рибейру Юри • Жозуэ Филипе • 74'Слиш Бартош 70' ( Мартинш Андре ( 70') • Младенович Филип • Кастрати Лирим 67' ( Мучи Эрнест ( 67') • Эмрели Махир 80' ( Лопеш Рафаэл ( 80') • Лима Лукас II
Запасные: Пекхарт Томаш • Влодарчик Шимон • Цепеля Бартломей • Харатин Игорь • Костож Кацпер • Роуз Линдси • Тобиаш Кацпер • Скибицки Кацпер • Челхака Юрген
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • Жуан Жезус • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Демме Диего • Лосано Ирвинг 83' ( Дзаноли Алессандро ( 83') • Зелиньски Пётр 73' ( Мертенс Дрис ( 73') • Элмас Эльиф 54' 65' ( Политано Маттео ( 65') • Петанья Андреа 83' ( Уна Адам ( 83')
Запасные: Оспина Давид • Идасяк Губерт • Лоботка Станислав
04 ноября. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".