Головин сыграл полтайма против ПСВ, «Наполи» разгромил «Легию»

В Лиге Европы завершились некоторые матчи четвёртого тура. Александр Головин провел вторую половину домашнего матча «Монако» с ПСВ и едва не стал автором голевой передачи. Все же при минимуме моментов команды сыграли по нулям.

Едва не поделили очки и «Генк» с «Вест Хэмом», там гости могли вырвать победу, но автогол Томаша Соучека всё испортил - 2:2.

«Наполи», быстро пропустив от «Легии», прибавил после перерыва и забил четыре мяча в ответ - 4:1. Итальянцы набрали 7 очков, у их соперника - 6, у «Лестера» - 4 и у «Спартака» - 3.